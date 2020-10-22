Son dakika haberi... Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberi... Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

22.10.2020 08:23
Son dakika haberi... Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberleri... BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 566, Arjantin'de 423, Meksika'da 522 ve Kolombiya'da 192 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bir günde 566 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 155 bin 403'e, 24 bin 818 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 298 bin 772'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 73 bin 261 vaka ve 38 bin 371 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, virüsten iyileşenlerin sayısı 4 milyon 756 bin 489 olarak kaydedildi.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 423 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 27 bin 519'a, 18 bin 326 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 37 bin 325'e çıktı.

Bu rakam, "salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı" oldu.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı da 840 bin 520 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 6'ıncı ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin'de 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve sonrasında büyük ölçüde hafifletilen karantina, ülkenin 18 eyaletinin belirli bölgelerinde 25 Ekim'e kadar uzatılmıştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 522 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 bin 845 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Ülkede ölü sayısı 87 bin 415'e, toplam vaka sayısı 867 bin 559'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 632 bin 37 olarak bildirildi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 10'uncu ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 192 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 29 bin 464'e çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 561 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 981 bin 700'e ulaştı. İyileşenlerin sayısı ise 884 bin 895 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 7'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Meksika, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD eski Başkanı Obama, megafonla oy isteyerek Biden'a destek oldu Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım ABD'den tehdit gibi S-400 sözleri: Türkiye füzeleri test ederek çok şeyi feda etti Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil Real Madrid, evinde Shakhtar Donetsk'e 3-2 mağlup oldu Masumlar Apartmanı'nın "Han"ı Birkan Sokullu'nun eski eşinin ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu
İngiliz The Guardian: Amerikalı gençler plazmalarını satmak için bilerek koronavirüse yakalanıyor İngiliz The Guardian: Amerikalı gençler plazmalarını satmak için bilerek koronavirüse yakalanıyor         
08:14
Adana'da, eşi tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı Adana'da, eşi tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı         
04:02
Bayern Münih, evinde Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti Bayern Münih, evinde Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti         
23:53
"Hazır asker" imajıyla gündeme bomba gibi düşen Yıldız Tilbe, yeni tarzıyla yine çok konuşulacak         
23:22
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez         
21:44
Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu         
20:15
Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı         
18:24
Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi         
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti         
15:20
Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti         
15:19
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi 4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi         
14:17
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 08:31:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei