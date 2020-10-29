Son dakika haberi: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 510, Arjantin'de 345, Meksika'da 495, Kolombiya'da 188 ve Peru'da 58 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 510 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 158 bin 456'ya, 28 bin 629 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 468 bin 270'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 103 bin 582 vaka ve 39 bin 7 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 934 bin 548 olarak kaydedildi.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 345 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 30 bin 71'e, 13 bin 924 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 130 bin 533'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 931 bin 147 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 7. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve sonrasında büyük ölçüde hafifletilen karantina, 8 eyalet ile başkent Buenos Aires ve çevresinde 8 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 495 kişi hayatını kaybetti ve 5 bin 595 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede ölü sayısı 90 bin 309'a, toplam vaka sayısı 906 bin 863'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 663 bin 639 olarak bildirildi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 30 bin 753'e çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 717 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 41 bin 935'e ulaştı, iyileşenlerin sayısı 941 bin 874 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 58 kişi yaşamını yitirdi ve 866 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 894 bin 928'e, can kaybı 34 bin 315'e, iyileşenlerin sayısı 816 bin 688'e yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.