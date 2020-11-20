Son dakika haberi! Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberi! Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

20.11.2020 07:41
Son dakika haberi! Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 606, Meksika'da 576, Arjantin'de 186, Kolombiya'da 198, Şili'de 58, Peru'da 44 ve Guatemala'da 42 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 606 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 168 bin 61'e, 35 bin 918 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 981 bin 767'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 191 bin 290 vaka ve 41 bin 74 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 407 bin 498 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 576 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 4 bin 472 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı ölü sayısı 100 bin 104'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 19 bin 543'e, iyileşenlerin sayısı da 766 bin 361'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11'inci ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 186 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 36 bin 532'ye, 10 bin 97 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 349 bin 434'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 167 bin 514 olarak açıklandı.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konan ve ülkenin büyük çoğunluğunda kaldırılan karantina, vakaların artmaya devam ettiği 10 eyaletin belirli bölgelerinde 29 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 198 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölü sayısı 34 bin 761'e çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 487 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 225 bin 490'a ulaştı, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 132 bin 393 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10'uncu ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 58 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 14 bin 955'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1454 artışla 536 bin 12'ye, iyileşenlerin sayısı 511 bin 874'e ulaştı.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 44 kişi yaşamını yitirdi ve 717 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 943 bin 917'ye, can kaybı 35 bin 446'ya, iyileşenlerin sayısı 871 bin 534'e yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka görülen 12'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Guatemala

Orta Amerika ülkesi Guatemala basınındaki haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 42 artarak 4 bin 50'ye, vaka sayısı da 685 artışla 117 bin 66'ya ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 106 bin 305 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Guatemala, Arjantin, Peru, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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