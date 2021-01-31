Son dakika haberi... Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1279 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 223 bin 945'e, 58 bin 462 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 176 bin 975'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 773 bin 24 vaka ve 52 bin 954 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 7 milyon 998 bin 246'ya ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1495 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 337 vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 158 bin 74, toplam vaka sayısı 1 milyon 857 bin 230'a ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 403 bin 64'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 156 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 47 bin 931'e, 6 bin 902 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 922 bin 264'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 712 bin 868 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 366 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 53 bin 650'ye çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 173 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 86 bin 806'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 924 bin 401'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 171 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 976 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 133 bin 22'ye, virüse bağlı can kaybı 40 bin 857'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 45 bin 854'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 82 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 18 bin 339'a çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 151 artışla 722 bin 900'e, iyileşenlerin sayısı 677 bin 602'ye ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 49 artarak 14 bin 851'e, vaka sayısı 3 bin 92 artışla 249 bin 779'a yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 204 bin 71 kişi iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 5 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 215 bin 397'ye, virüse bağlı can kaybı 10 bin 330'a, sağlığına kavuşanların sayısı 158 bin 499'a çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 36 artarak 5 bin 618'e, vaka sayısı 782 artışla 159 bin 118'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 143 bin 871 kişi de iyileşti.

Honduras

Honduras basınındaki haberlere göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 26 artarak 3 bin 575'e, vaka sayısı 1118 artışla 146 bin 110'a yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 60 bin 821 kişi iyileşti.