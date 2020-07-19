Son dakika haberi: "Lavanta kokulu" başarı hikayesi - Son Dakika

Son dakika haberi: "Lavanta kokulu" başarı hikayesi

Son dakika haberine göre Antalya'da kendi işinin patronu olmak isteyen Serpil Seçkin Göçer, lavanta ektiği 10 dönümlük tarlanın kısa sürede ilgi görmesiyle çevresindekilere de örnek oldu.

Antalya'da kendi işinin patronu olmak isteyen Serpil Seçkin Göçer, lavanta ektiği 10 dönümlük tarlanın kısa sürede ilgi görmesiyle çevresindekilere de örnek oldu.

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Şirketlerde müdürlük yapan 52 yaşındaki Göçer, işsiz kalınca önceden köy statüsünde olan arsasının bulunduğu mahalleye yerleşti. Kendi işinin patronu olmak isteyen Göçer, daha önce ziyaret ettiği lavanta bahçelerini mahallesinde de kurmaya karar verdi.

Odabaşı Mahallesi'nde 2,5 yıl önce lavanta ekimi yapan Göçer, kısa sürede istediği sonucu aldı.

Yerleştirdiği ahşap pencere, bisiklet ve salıncaklarla tarlasını ziyaretçilere açan Göçer, 10 dönümlük "mora boyanan" tarlayla doğa ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekmeyi başardı.

Göçer'in girişimciliğinden etkilenen çevredeki diğer çiftçiler de tarlalarına lavanta ekmeye başladı.

- Lavanta bahçesiyle azmin ve kararlılığın adı oldu

Göçer, AA muhabirine, zorlu ve stresli geçen iş hayatının ardından lavanta üretimiyle farklı bir dünyaya kapı araladığını söyledi.

Lavanta üretimi yapmaya karar verdiğinde ilk başta çevresindekilerin başaracağına inanmadığını aktaran Göçer, olumsuzluklara kulaklarını tıkayıp başarıya odaklandığını dile getirdi.

Azmin ve kararlılığın önünde hiçbir şey duramayacağını lavanta bahçesiyle gösterdiğini anlatan Göçer, "Başarılı olduk. İyi ki burayı oluşturmuşum. Çok sayıda yerli ve yabancı turist lavanta bahçesine ziyarete geliyor." dedi.

Göçer, lavanta bahçesinin ilgi görmeye başlamasıyla çevresinde üretim yapmak isteyenlerin de arttığını belirterek, şöyle devam etti:

"Lavanta ekmeye başlayan komşularım var. Üretime başlamak isteyenlere danışmanlık yapıyorum. Burasının güzel bir lavanta köyü olacağına inanıyorum. Köye katkımın olduğunu düşünüyorum, buraya çok fazla ziyaretçi gelmeye başladı. Çevrede lavanta üretimine başlayan üreticileri, tarlalarını ziyarete açmaları için teşvik ediyorum. Onlara yardımcı olmak, yol göstermek beni mutlu ediyor. Burada bir ilki gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyorum. Üreticileri lavanta üretimi konusunda teşvik ediyorum. Severek, hissederek üretimi yapıyorum."

Çevresindekiler de lavanta üretimine başladı

Mahalleliden Hasan Yumuk, daha önce tarlalarında arpa, yonca bulunduğunu, Serpil Göçer'den etkilenerek lavanta ekmeye başladığını söyledi.

Komşularının kendilerine çok yardımcı olduğunu vurgulayan Göçer, "Komşularımız öncülük yapmış oldu. Bütün bildiklerini bizimle paylaştılar. Biz de iki senedir lavanta ekip, hasat yapıyoruz." diye konuştu.

Lavanta üreticisi Ali Akar da komşularından etkilenerek 6 dönümlük tarlaya lavanta ektiğini ifade etti.

Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilge Gözen ise Serpil Seçin Göçer'in girişimciliği ve lavanta üretimiyle herkese örnek olduğunu bildirdi.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 'Lavanta kokulu' başarı hikayesi - Son Dakika
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