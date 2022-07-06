Son dakika haberi | Lavrov, Batı'nın Ukrayna'da sivillerin ölümünden sorumlu olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Lavrov, Batı'nın Ukrayna'da sivillerin ölümünden sorumlu olduğunu söyledi

06.07.2022 12:56
Son dakika haberi | Lavrov, Batı'nın Ukrayna'da sivillerin ölümünden sorumlu olduğunu söyledi

Son dakika gündem haberi: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Ukrayna'nın Donbas ve diğer bölgelerinde sivillerin ölümünden sorumlu olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Ukrayna'nın Donbas ve diğer bölgelerinde sivillerin ölümünden sorumlu olduğunu belirtti.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye ziyaret gerçekleştiren Lavrov, Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya ile Vietnam arasındaki ilişkilere değinen Lavrov, "Karşılıklı ticaret, Kovid-19 salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar ve yasa dışı yaptırımlara rağmen geçen yıl dörtte bir oranında büyüdü ve bu yılın ilk aylarında bu eğilim istikrarlı şekilde devam ediyor." dedi.

Batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırım uyguladığına dikkati çeken Lavrov, Vietnam'ın söz konusu yaptırımlara katılmadığını ve buna değer verdiklerini dile getirdi.

Rusya'nın Belgorod ve Kursk kentlerine yönelik saldırıların düzenlenmesi meselesine değinen Lavrov, Ukrayna yönetiminin, "Rus ordusunun, Ukrayna'ya Batılı ülkeler tarafından yapılan silah sevkiyatını durdurmak için kendi kentlerini vurduğu" yönündeki açıklamalarını değerlendirerek, "Onlar, yalan söylüyor. Bununla ilgili olgular biliniyor ve bu olgular Rusya Savunma Bakanlığı tarafından her gün sunuluyor." diye konuştu.

Lavrov, "Batı, özellikle Donbas bölgesinde ve Ukrayna'nın diğer bölgelerinde sivillerin ölümünden sorumlu olduğunun farkına varmalıdır. Kiev yönetimi, Batı'nın tedarik ettiği silahları burada korkutma aracı olarak sivil halka karşı kullanıyor. Bu devlet terörüdür." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Lavrov, Batı'nın Ukrayna'da sivillerin ölümünden sorumlu olduğunu söyledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:51 AVM'de Suriyeli şahıstan mide bulandıran taciz! Kadınlar tuvaletinde fotoğraf çekerken suçüstü yakalanan sapık gözaltına alındı
12:34 Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya FETÖ mensubu teröristlerin iadesi hakkında içinde delillerin de olduğu resmi yazı gönderdi
12:29 Beşiktaş'ın yeni golcüsünün mal varlığı dudak uçuklattı! Petrol zengini ailenin veliahtı çıktı
12:15 Mansur Yavaş, Ankapark davasında çıkan kararı duyurdu: ABB'ye devredilen parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz
11:53 1 yıldır aşk yaşayan Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti dünyaevine giriyor
11:50 Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı! İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
11:46 Mustafa Destici mazottaki artışın nedeni olarak küresel enerji fiyatlarını gösterdi: Aylık giderlerimiz 60-70 bin liraya çıktı
11:42 Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi
11:40 Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan iyi hal belgesine yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi
11:31 Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti: Evinizin başköşesinde zeytinyağı olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 12:59:25. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Lavrov, Batı'nın Ukrayna'da sivillerin ölümünden sorumlu olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement