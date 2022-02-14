Son dakika haberi: Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile Ukrayna meselesini görüştü - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ukrayna etrafındaki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ve Abdullahiyan'ın telefon görüşmesinde Batı tarafından Ukrayna etrafında tırmandırılan olumsuz durum dahil uluslararası konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Lavrov, ABD ve müttefikleri tarafından Ukrayna'ya karşı 'Rus saldırganlığı' hakkında başlatılan kampanyanın kışkırtıcı hedefler izlediğini ve Kiev'deki yetkilileri 'Donbas sorunu'nu zor ile çözmeye yönelik yıkıcı girişimlere teşvik ettiğini vurguladı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca iki bakanın İran nükleer anlaşmasını da ele aldığı belirtildi.