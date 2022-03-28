Son dakika haberi! Lavrov: "Müzakerelerde çözüme dayalı bir sonuca ihtiyacımız var""Ukrayna, internet siteleri üzerinden paralı asker topluyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Lavrov: "Müzakerelerde çözüme dayalı bir sonuca ihtiyacımız var""Ukrayna, internet siteleri üzerinden paralı asker topluyor"

28.03.2022 15:42

Son dakika haberlerine göre - Lavrov: "Müzakerelerde çözüme dayalı bir sonuca ihtiyacımız var" "Ukrayna, internet siteleri üzerinden paralı asker topluyor" Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerden çözüme dayalı bir sonuç çıkması gerektiğini söyledi.

- Lavrov: "Müzakerelerde çözüme dayalı bir sonuca ihtiyacımız var"

"Ukrayna, internet siteleri üzerinden paralı asker topluyor"

MOSKOVA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerden çözüme dayalı bir sonuç çıkması gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sırbistan medyasına yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yapılacak bir görüşmenin iyi hazırlanılmış olması gerektiğini ifade ederek, "Ukrayna'daki kriz ve Ukrayna içi çatışma bunca yıldır o kadar büyüdü ki birçok sorun birikti. Bu yüzden 'Bu konuda ne düşünüyorsun' şeklinde bilgi alışverişi yapmak verimli olmaz. Putin-Zelenskiy görüşmesi tüm kilit konularda sonuca netlik kazandırmalı" dedi. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde batının etkisine değinen Lavrov, "Rusya uzun yıllardır bu konuda batının dikkatini çekmek için çabalıyor. Ancak batının bunlara sesi çıkmıyor. Şimdi asıl mesele, müzakerelerde bazı konularda çözüm üretmek isteyen Ukraynalıları şımartmaktan vazgeçmektir. Şubat 2015'te imzalanan Minsk anlaşmalarını hemen sabote ederek bunu başardılar. Bu anlaşmanın uygulanamayacağını ilan ettiler. Bu nedenle süreci sabote etme niyetlerinin farkındayız ve bu sefer bu şekilde yürümeyecek. Müzakerelerde çözüme dayalı bir sonuca ihtiyacımız var. Bu da başkanlar tarafından belirlenecek" diye konuştu.

İstanbul'daki müzakereler

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında süren müzakerelerin İstanbul'daki toplantılarından umutlu olduklarını ifade eden Lavrov, "Bu müzakereler devam ediyor. Bir süredir devam eden video konferans şeklindeki görüşmelerden sonra müzakereler bugün ve yarın İstanbul'da yüz yüze devam edecek. Bu müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi. Kiev'in Donbass'ta 8 yıldır süren savaşta kötü bir sınav verdiğini söyleyen Lavrov, "Rusya artık Donbass'a acı çeken insanların bir daha aynı şeyleri yaşamamasından yükümlüdür" şeklinde konuştu.

"İnternet siteleri üzerinden paralı asker topluyorlar"

Birçok ülkede Ukrayna büyükelçilikleri tarafından internet siteleri üzerinden Ukrayna'ya paralı asker toplanmaya devam edildiğini ifade eden Sergey Lavrov, "Batılı meslektaşlarımızın ve diğer ülkelerdeki muhataplarımızın dikkatini, Ukrayna büyükelçilikleri tarafından internet siteleri üzerinden Ukrayna için paralı asker toplandığına çektik. ve bu Viyana Sözleşmesinin göz ardı edilmesidir. Ukrayna'ya gönderilen kişilerin gönüllü olmadığı, paralı askerler olduğu açıktır" şeklinde konuştu.

Rusya'nın askeri operasyon kararından önce NATO'nun, Ukrayna'yı bir NATO karakolu haline getirmeyi amaçladığını kaydeden Lavrov, "Rusya, Batı'nın Ukrayna'yı NATO karakolu yapma girişimlerine dayanamadı. NATO'nun aklını başına toplamasını istiyoruz. Temel meşru çıkarlarımızla doğrudan ilgili olan en ciddi endişelerimizin yine de duyulduğunu anlaşılmaya başlandığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! Lavrov: Müzakerelerde çözüme dayalı bir sonuca ihtiyacımız var Ukrayna, internet siteleri üzerinden paralı asker topluyor
Son dakika haberi! Lavrov: Müzakerelerde çözüme dayalı bir sonuca ihtiyacımız var Ukrayna, internet siteleri üzerinden paralı asker topluyor
Son dakika haberi! Lavrov: Müzakerelerde çözüme dayalı bir sonuca ihtiyacımız var Ukrayna, internet siteleri üzerinden paralı asker topluyor

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Ukrayna'daki çatışmalarda ölen iki askerin cenazesi Son dakika gündem: Ukrayna'daki çatışmalarda ölen iki askerin cenazesi Son Dakika: Rusya savaşın 30. gününde kayıplarını açıkladı: 1351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralı Son Dakika: Rusya savaşın 30. gününde kayıplarını açıkladı: 1351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralı Rusya Savunma Bakanlığı: (Savaşta) Bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla asker öldü, yaklaşık 16 bin asker yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı: (Savaşta) Bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla asker öldü, yaklaşık 16 bin asker yaralandı.

İnternet, Ukrayna, Rusya, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Lavrov: 'Müzakerelerde çözüme dayalı bir sonuca ihtiyacımız var''Ukrayna, internet siteleri üzerinden paralı asker topluyor' - Son Dakika


Son Dakika
15:40 6 parti lideri, yol haritasını belirledi! Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanmak istiyorlar
15:33 Annesini öldürüp başında sela okumuştu, ifadesi kan dondurdu: O benim annem değil, o Deccal
15:32 Savaş hattından feci görüntüler! Ukrayna ordusu, esir Rus askerleri öldüresiye dövüp ayaklarından vuruyor
15:27 Acı haberi canlı yayında aldı! Hakan Ural'ın dayısı Cahit Çubukçu yaşamını yitirdi
15:22 Oscar töreninde attığı tokatla gündemden düşmeyen Will Smith, sosyal medyayı ikiye böldü!
15:16 Tek kollu olmayan sürücü, okul servisi kullanırken yakalandı! Araç trafikten men edildi
15:04 Cristiano Ronaldo, Cübbeli Ahmet Hoca'nın küçük kızına imzalı formasını hediye etmiş
14:47 Sunucuyu tokatlayan Will Smith, Nicole Kidman'ı şaşkına döndürdü!
14:46 Öğrenci, dersinden kaldığı öğretmeninin başına poşet geçirdi! Sosyal medyada paylaşılan video büyük tepki topladı
14:37 Şaşkınlık yaratan transfer ücreti! Çağlar Söyüncü tarihin en pahalı futbolcusu olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 15:50:38. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Lavrov: "Müzakerelerde çözüme dayalı bir sonuca ihtiyacımız var""Ukrayna, internet siteleri üzerinden paralı asker topluyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement