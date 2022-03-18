Son dakika haberi | Lavrov: "Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım kararı alındı, bu bir rekordur" - Son Dakika
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Son dakika haberi | Lavrov: "Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım kararı alındı, bu bir rekordur"

18.03.2022 13:47
Son dakika haberi | Lavrov: "Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım kararı alındı, bu bir rekordur"

Bir son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Rusya'ya yönelik 5 binden fazla yaptırım kararı aldığını belirterek, "Bu yaptırım baskısı devam edecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Rusya'ya yönelik 5 binden fazla yaptırım kararı aldığını belirterek, "Bu yaptırım baskısı devam edecek." dedi.

Lavrov, Russia Today televizyon kanalına verdiği röportajda, ülkesine yönelik yaptırımları ve Rusya ile Batı arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Ukrayna'ya karşı savaş başlatması nedeniyle Rusya'ya yönelik Batılı ülkelerin yaptırım kararları aldığına dikkati çeken Lavrov, "Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım kararı alındı, bu bir rekordur. Bu, Kuzey Kore ve İran'a yönelik uygulanan yaptırımların neredeyse iki katıdır." dedi.

Batı'nın ülkesine yönelik yaptırımları genişleteceğine işaret eden Lavrov, "Bu yaptırım baskısı devam edecek. Batı, şimdi 5. yaptırım dalgasıyla tehdit ediyor ancak biz buna alıştık. Yaptırımlar her zaman bizi güçlendirdi." diye konuştu.

Lavrov, yaptırımlara karşı ekonomi alanında gerekli önlemleri aldıklarını ve oluşan duruma ayak uydurmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Batılı ortaklara güvenmediklerini söyleyen Lavrov, "Artık sadece kendimize ve yanımızda duracak müttefiklere güvenebiliriz. Bu, jeopolitik bağlamında çıkardığımız sonuçtur." ifadelerini kullandı.

"Batı'ya kapılarımızı kapatmıyoruz"

Batı ülkeleri ile iş birliğinden vazgeçmediklerini belirten Lavrov, "Batı'ya kapılarımızı kapatmıyoruz. Batı, bize kapılarını kapatıyor." dedi.

Lavrov, "Herkesle eşitlik, karşılıklı saygı ve çıkarlar dengesi çerçevesinde iş birliğini sürdürmeye hazırız. Doğudaki ülkeler, söz konusu prensiplere göre hareket etmeye hazır. Yararımız ve meslektaşlarımızın yararı için bu ülkelere şüphesiz karşılık vereceğiz." diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin düzeleceği umudunu paylaşan Lavrov ancak Batı'nın bunu engelleyeceği görüşünü dile getirdi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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