Son dakika haberi | Levent Kızıl'dan başkanlık açıklaması
Gelen son dakika haberlerine göre Bursasporlu taraftarların yeniden başkan olmasını istediği Levent Kızıl, bunun mümkün olmadığını açıkladı.
Bursasporlu taraftarların yeniden başkan olmasını istediği Levent Kızıl, bunun mümkün olmadığını açıkladı.
Bursaspor'un eski başkanı Levent Kızıl, son günlerde sosyal medyada yeşil-beyazlı taraftarların yaptığı çağrı karşısında sessizliğini bozdu. Kızıl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TFF 1. Lig'in sona ermesiyle beraber Bursasporumuzun Süper Lig'e yükselememesi tüm Bursasporluları olduğu gibi beni de derinden üzmüştür. Sevinçleri de üzüntüleri de beraber paylaştığım, hiçbir kırgınlığımın olmadığı büyük Bursaspor taraftarının şahsıma göstermiş olduğu teveccühe çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar sağladığı destekle Bursaspor'un daima yanında yer alan Uludağ içecek ailesinin bir ferdi olarak mevcut şartlarda Bursaspor Başkanlık görevini yapmamın mümkün olmadığını iletmek durumundayım. Kızıl ve Erbak aileleri Bursaspor'un her zaman yanında olacaktır. Frutti Extra Bursaspor Basketbol takımımız da inşallah Avrupa'da kentimizi gururla temsil edecektir. Mensubu olmaktan onur duyduğum Bursaspor camiasına yeni sezonda Süper Lig yolunda başarılar dilerim. Geçen sezon olduğu gibi önümüzdeki sezonda da tribündeki yerimi alıp takımımızı destekleyeceğim" ifadelerini kullandı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 06:55
Kaynak: İHA
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