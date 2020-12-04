Leyla hemşire, 10 günde koronavirüsü yenerek işe döndü - Son Dakika

Leyla hemşire, 10 günde koronavirüsü yenerek işe döndü

04.12.2020 10:54
Leyla hemşire, 10 günde koronavirüsü yenerek işe döndü, System.String[]

ANKARA Şehir Hastanesi'nde pandemiyle mücadele eden hemşire Leyla Kortağ, koronavirüse yakalandıktan 10 gün sonra hastalığı yenerek işine döndü.

ANKARA Şehir Hastanesi'nde pandemiyle mücadele eden hemşire Leyla Kortağ, koronavirüse yakalandıktan 10 gün sonra hastalığı yenerek işine döndü. Kortağ, "Bizim çok uzun dönem evde kalma ya da hastanede yatma lüksümüz yok. Çünkü bize ihtiyacı olan milyonlarca insan var" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi pandemi ile mücadele eden servis sorumlusu hemşire Leyla Korta, geçen 15 Kasım'da bel, sırt ağrısı, öksürük şikayetleri nedeniyle test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Kortağ, hastanede tedaviye alındı. 5 gün süren tedavide şikayetleri azalan Leyla Kortağ, taburcu edildi. 5 gün de evde tedaviye giren Kortağ, hastalığının 10'uncu gününde testinin negatife dönmesinin hemen ardından işe başladı.

'BİZE İHTİYACI OLAN MİLYONLARCA İNSAN VAR'10 günde hastalığı yenerek işbaşı yapan Leyla Kortağ, sağlık çalışanlarının çok uzun dönem evde kalma ya da hastanede yatma gibi bir lükslerinin olmadığını söyledi. Kortağ, "Biz bir an önce sahaya, işimizin başına dönmek zorundayız. Çünkü bize ihtiyacı olan milyonlarca insan var. Her zaman böyle bir bilinçle çalıştığımız için de evde aslında çok da yatamıyorsunuz. Sürekli hep hastaneyi, arkadaşlarınızı, hastalarınızı düşünüyorsunuz. Ben de bu endişeyi hep yaşamıştım ve bu hisse hep kapılmıştım. 10'uncu günden sonra da kendimi iyi hissettiğime inandım ve işimin başına döndüm. Şikayetlerim azalmıştı, hafif bir öksürüğüm vardı ve biraz da halsizlik yaşadım. 10'uncu günde testim negatife döndü. Belki biraz daha dinlenmem gerekebilirdi. Çünkü tam anlamıyla bütün semptomlarım geçmiş değildi. Belki bir süre daha dinlenmeye ihtiyacım vardı; ama sahadaki arkadaşlarımı asla yalnız bırakmak istemedim. Ekip arkadaşlarıma, halka karşı büyük bir sorumluluğum var. Bu yüzden daha fazla da evde kalamazdım."'İNANIN GERÇEKTEN ÇOK YIPRANDIK'

Kortağ, ayrıca sağlık çalışanlarının da virüs dolayısıyla çok yıprandığını belirterek, "İnanın gerçekten çok yorulduk, çok yıprandık. Belki bedenen, fiziken değil; ama psikolojik olarak çok yıprandık. Ben bu süre zarfında halkımızdan çok azami özen göstermesini istiyorum. Bakan beyin de açıkladığı gibi Bilim Kurulu'nun da sürekli üzerinde durduğu gibi maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına olabildiğince lütfen özen gösterelim. Bunları hiçbir zaman atlamayalım. Kendileri için olmasa bile lütfen bizi düşünsünler. Mart'tan beri büyük bir mücadele veriyoruz. Bu 1-2 aylık mevzu değil. Belki önümüzde bir süre daha var. Gerçekten çok yorulduk. Aslında bu anlamda biraz da dinlenmeye ihtiyacımız var. Ama elbette ara vermeden çalışmak zorundayız. Hizmetimizi aksatmayacağız. Yine her zamanki gibi biz vatandaşlarımıza hizmet için buradayız. Ama lütfen kendilerini düşündükleri kadar bizleri de düşünsünler" ifadelerini kullandı.

Leyla hemşire, 10 günde koronavirüsü yenerek işe döndü
Leyla hemşire, 10 günde koronavirüsü yenerek işe döndü
Leyla hemşire, 10 günde koronavirüsü yenerek işe döndü
Leyla hemşire, 10 günde koronavirüsü yenerek işe döndü
Leyla hemşire, 10 günde koronavirüsü yenerek işe döndü
Leyla hemşire, 10 günde koronavirüsü yenerek işe döndü

Şehir Hastanesi, Hemşire, Ankara, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Leyla hemşire, 10 günde koronavirüsü yenerek işe döndü - Son Dakika


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