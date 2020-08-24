Son dakika haberi... "Lezzetli domatesin şifresi toprak analizi" - Son Dakika

İSTANBUL'un, en verimli topraklarından olan Silivri Değirmenköy'deki çiftçilerin ektiği domatesler, 36 yıldır geleneksel hale gelen Domates Festivali'nde, bu yıl da lezzet birincisini buldu. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, üreticilere ve tarıma desteğe devam edeceklerini, Silivri'yi marka kent yapma yolunda tarımın, tarım üreticiliğinin en önemli parametleri olacağını kaydetti.

Silivri'de, bu yıl 36'ıncısı düzenlenen Domates Festivali'ne ilgi yoğun olurken, sosyal mesafe kurallarına da uyulduğu gözlendi. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın da katıldığı festival kapsamında, üreticilerin sergilediği domatesler, tarım mühendisleri tarafından test edildi. Mühendislerin tadım etabından sonra festivalin birincisi belirlenirken, festival boyunca domates çorbası içildi, salça kaynatıldı ve vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

"DOMATESTE EKŞİ BİR TAT OLMAMALI"Domates üreticilerinden Mesut Şahin, zorlu bir süreçten geçildiğini ifade ederek, "Emek olmadan yemek olmuyor. Domates yarışmasına katılarak emeklerimizin karşılığını bekliyoruz. Domatesi ektikten 40 ya da 50 gün sonra ise toplamaya başlıyoruz. Yarışmayı da hak eden kazanır" diye konuştu. Şahin, "Domateste kesinlikle ekşi bir tat olmamalı. Domates lezzetli ve biraz da tatlı olmalıdır. Domatesin görüntüsü de burada önemli tabi ki" dedi."SALÇA KAYNATMA İŞLEMİ 12 SAAT SÜRÜYOR"Festival alanında salça kaynatan ve kavanozlarla taze salçaları ikram eden Asiye Çalışkan, "Domatesleri ekeriz, büyütürüz ve sonrasında makinemiz var, orada domatesleri çekeriz daha sonra ateşte kaynatarak salçamızı yaparız. Kaynatma işlemimiz de 12 saat sürüyor. Değirmenköy'de herkes kendi domatesini eker ve bütün domatesler kaliteli, organiktir" ifadelerini kullandı."ÜRETİME VE ÜRETİCİYE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"İstanbul'un en verimli topraklarının Silivri'de olduğunu dile getiren Başkan Volkan Yılmaz, "İlçenin batıya açılan en uç mahallesi olan Değirmenköy Mahallesi'ndeyiz. Yaklaşık 100 yıldır bu topraklarda Türkiye'nin en lezzetli domatesleri yetişiyor. Bu yıl 36'ıncısını düzenlediğimiz festivalimizdeyiz. Pandemi döneminde olduğumuz için bunu bir festival değil, yarışma tadında yaptık. 3 tane genç çiftçi ödül aldı. Silivri'yi marka kent yapmakta yürürken bunun en en önemli parametrelerden biri 'Tarım ve tarımsal üretim' dedik. 'İstanbul'un gıda üssü, hayvancılık üssü olacağız' dedik. İstanbul'un kaçış noktası, oksijen almaya ve şehrin stresinden nefes almaya geleceği ve de dönerken de domatesini, bamyasını, kavununu-karpuzunu, yoğurdunu alıp tekrar şehre dönebilecekleri bir ilçe hayal ettik. Önümüzdeki yıllarda da 'Tarım ve tarımsal üretim' demeye devam edeceğiz. Üretene ve üreticiye de destek olmaya devam edeceğiz" dedi."KADIN ÇİFTÇİLERİMİZİN HEP YANINDA OLACAĞIM"Domates Festivali'nde ikinci olan 13 yaşındaki Ertuğ Cem Ceylan'ın tarıma olan ilgisine de değinen Başkan Yılmaz, "Biz Silivri Belediyesi'nin arazilerini tarım çiftçilerine ve genç çiftçilerimize dilediklerinde ücretsiz de tahsis ediyoruz. Hem gençlere hem de kadın çiftçilerimize de özel bir pasaj açıp onların hep yanında olacağımı da ifade etmek istiyorum" diye konuştu.ŞAMPİYON DOMATESİN ŞİFRESİ: "TOPRAK ANALİZİ"Domates Festivali'nin birincisi Yüksel Turna, lezzetliyle festivalde şampiyon olan domatesinin püf noktaları olduğunu belirterek en önemli detayın ise toprak analizi ve toprağa istediğinde o verimi verebilmenin en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Ertuğ Cem Ceylan ise babasının üretim anlamında kendisini teşvik ettiğini belirterek, "9 senedir de ailecek biz bu işi yapıyoruz. Bundan önce de şampiyonluklarımız olmuştu ve bu sene de ikinci olduk bu ikincilik için de çok mutlu oldum. Okuluma da engel olmuyor bu iş. Zaten kış ürünleri yetiştirmiyoruz. Sadece yaz ürünleri yetiştiriyoruz" dedi.