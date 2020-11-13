Son dakika haberi: LG, buharlı çamaşır makinesi kazanma şansı sunuyor - Son Dakika

Son dakika haberi: LG, buharlı çamaşır makinesi kazanma şansı sunuyor

13.11.2020 10:57
Son dakika haberi: LG, buharlı çamaşır makinesi kazanma şansı sunuyor, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi: Annelerin en iyisini bildiği gerçeğinden yola çıkan LG, tavsiyeleri ile yol gösteren annelere, LG Buharlı Çamaşır Makinesi kazanma şansı sunarak teşekkür ediyor.

Annelerin en iyisini bildiği gerçeğinden yola çıkan LG, tavsiyeleri ile yol gösteren annelere, LG Buharlı Çamaşır Makinesi kazanma şansı sunarak teşekkür ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 29 Kasım'a kadar LG tarafından düzenlenen Annem Bilir yarışmasına katılarak bildiği her hangi bir püf noktayı paylaşanlar, LG'nin enfeksiyonlara neden olan bakterileri ve alerjik reaksiyonlara neden olan ev akarlarını yüzde 99,9'a varan oranda yok eden buhar özellikli çamaşır makinelerinden birini kazanma şansı yakalıyor.

LG Electronics (LG), Instagram üzerinden düzenlediği Annem Bilir yarışması ile, günlük hayatı daha pratik hale getiren her hangi bir bilgiyi paylaşanlara LG'nin buhar teknolojisine sahip çamaşır makinelerinden birini hediye ediyor.

29 Kasım'a kadar devam edecek yarışmaya katılmak isteyenlerin öncelikle @lgturkiye Instagram hesabını takip edip ilgili yarışma duyurusu paylaşımının altına yorum bırakmaları, daha sonra, kendi sayfalarında yararlı buldukları pratik bilgiyi bir video ya da fotoğraf eşliğinde #annembilir ve #lgipuclari etiketi ile paylaşmaları, bu paylaşımlarına da @lgturkiye ve minimum 3 arkadaşlarını etiketlemeleri gerekiyor.

Yarışma süresi boyunca, indirim kampanyası da uygulayan LG, LG Brandshop, Teknosa ve MediaMarkt'ta satılan, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolaplarının da dahil olduğu seçili model LG markalı beyaz eşyalarda 300 TL indirim uyguluyor.

LG Buhar (Steam™) özellikli çamaşır makineleri, enfeksiyonlara neden olan bakterileri ve alerjik reaksiyonlara neden olan ev akarlarını yüzde 99,9'a varan oranda yok ediyor.

LG'nin buhar teknolojisine sahip çamaşır makineleri bu özelliği ile tüketicileri hem alerjilerden, hem de dönemsel enfeksiyonlardan koruyor, sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine katkı sağlıyor. LG buhar özellikli çamaşır makineleri, bu üstün özelliği nedeniyle, özellikle çocuğu olan, kalabalık yerlerde çalışan ve kendisini dönemsel enfeksiyonların yanı sıra pandemiden mümkün olduğunca korunmaya çalışan tüketiciler tarafından tercih ediliyor.

LG QuadWash teknolojisine sahip bulaşık makineleri ise, Multi-Motion püskürtme kolları ve yüksek basınçlı jetler sayesinde en zorlu bulaşıkları bile ilk seferde tertemiz yapıyor.

İki yerine dört püskürtme koluna sahip LG QuadWash teknolojili çamaşır makineleri, püskürtme kollarının dönme sırasında ileri ve geri hareket etmesiyle (Multi-Motion) rafların en köşesindeki bulaşıkları bile mükemmel şekilde temizliyor.

LG'nin tüketiciler tarafından büyük ilgi gören NatureFresh Buzdolapları, yiyecekleri klasik buzdolaplarına oranla 7 güne kadar uzayan bir süre için ilk günkü canlılığında, sağlamlığında, tazeliğinde ve tadında tutuyor.

LG İnverter Lineer Kompresör sayesinde sıcaklık dalgalanmalarını ±0,5? aralığında tutan buzdolabı, DoorCooling+™ teknolojisiyle yiyeceklerin tadının ve görüntüsünün korunmasına yardımcı oluyor.

LG DoorCooling+™ özelliği, geleneksel soğutma sistemlerinden yüzde 35 daha hızlı bir şekilde cihazın iç sıcaklığını daha eşit hale getiriyor ve soğutuyor. İç kısım ile bölmenin kapı tarafı arasındaki sıcaklık farkını önemli ölçüde azaltıyor.

Instagram, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: LG, buharlı çamaşır makinesi kazanma şansı sunuyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak Handan Selçuk, hayatını kaybeden Timur Selçuk'un vasiyetini açıkladı: Anma töreni yapmamızı istemedi Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü Ermenistan'daki Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! Ülkede iç savaş an meselesi Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı İstanbul'da gökyüzünde ay ile yıldız yan yana geldi Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek
Taksici, annesini hastaneye götürmek için anlaştığı adamı hastanelik edip ölümle tehdit etti Taksici, annesini hastaneye götürmek için anlaştığı adamı hastanelik edip ölümle tehdit etti         
10:53
Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu         
10:48
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Temizlik yaparken camdan düştü, yatak süngerlerinin üzerinden sekti: O anlar kamerada Temizlik yaparken camdan düştü, yatak süngerlerinin üzerinden sekti: O anlar kamerada         
09:48
Karı-kocadan akılalmaz yöntem! Uyuşturucuyu 71 adet hurmanın içine enjekte etmişler Karı-kocadan akılalmaz yöntem! Uyuşturucuyu 71 adet hurmanın içine enjekte etmişler         
09:43
Bakan Koca, yoğun bakımdan görüntüler paylaşıp vatandaşları uyardı Bakan Koca, yoğun bakımdan görüntüler paylaşıp vatandaşları uyardı         
09:41
Albayrak'ın istifasının kabulü sonrası Hamza Yerlikaya destek paylaşımını sildi Albayrak'ın istifasının kabulü sonrası Hamza Yerlikaya destek paylaşımını sildi         
09:17
Ege kıyılarına kadar gelen dikenli deniz kestanesi için profesör uyardı: Temas halinde direkt zehirler Ege kıyılarına kadar gelen dikenli deniz kestanesi için profesör uyardı: Temas halinde direkt zehirler         
08:35
Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı         
22:55
Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak         
21:52
Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı         
21:26
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta         
20:46
Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti         
20:04
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi 10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi         
17:11
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 11:08:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: LG, buharlı çamaşır makinesi kazanma şansı sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei