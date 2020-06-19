Son dakika haberi! LGS için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

LGS için hazırlıklar tamamlandı

İnegöl'de 61 okulda 5788 öğrenci ter dökecek

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde, Liselere Giriş Sınavı için hazırlıklar tamamlandı. 61 okulda toplam 5788 öğrenci ter dökecek.

20 Haziran 2020 Cumartesi günü bütün sınav merkezlerinde imtihanlar Türkiye saati ile saat 09.30 ve 11.30'da başlayacak. İnegöl'de 5788 öğrenci 61 okulda bu sınavlara girecek. Koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl ki sınav için önemli tedbirler alındı. Maske, sosyal mesafe ve hijen konusu ön planda tutuluyor. 61 okulda hazırlıklar tamamlandı. İmtihana girecek öğrenciler 09: 00 itibariyle içeriye alınacak. Öğrenciler okullara maske ile gelecek. Okulla girişle birlikte önce geldikleri maskeler alınacak yerine yenisi verilecek ardından girişte bulunan dezenfekte ile ellerini yerde bulunan halıda ise ayaklarını dezenfekte edip öyle içeriye alınacak. Öğrenciler e-okul sistemi üzerinde girecekleri sınav salonunu öğrenebilecek ayrıca okullun giriş kapılarına listeler asılacak. Sınav belgeleri ise gireceği salondaki sıralarının üzerinde hazır olacak. LGS girecek öğrenciler yanlarında sadece gelirken, kimliklerini, kurşun kalem, silgi, kelam tıraş ve su getirecek. Sözel bölünün ardından sayısal bölüm 11: 30 başlayacak. Söz bölümdeki sınavın ardından 45 dakika mola verilecek.

İnegöl Kocatepe Ortaokulunda hazırlıklar bitti. Sokağa çıkma kısıtlamasının yaşanacağı sınav saatlerinde öğrenciyle birlikte özel araçla iki kişi gelebilecek. Toplu taşıma araçlarını kullanacaklar ise sadece öğrenci ve bir yakını olacak.