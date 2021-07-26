Akdeniz'de bot alabora oldu! En az 57 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Sosyal medya bunu konuşuyor! Tesadüfen bulduğu cipsi 125 bin liraya sattı

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i değişikliği fark ettiği gibi hemen emniyete koştu

Durdurabilene aşk olsun! Adana Demirspor bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı

Birleşmiş Milletler'in göç örgütü IOM'un Sözcüsü Safa Msehli tarafından yapılan açıklamaya göre, Libya'nın liman kenti Al Khums açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot alabora oldu.

20 KADIN, 2 ÇOCUK BOĞULDU

Uluslararası Göç Örgütü, en az 57 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Msehli, balıkçılar ve sahil güvenlik tarafından kıyıya getirilen hayatta kalanlara göre, boğulanlar arasında en az 20 kadın ve iki çocuğun olduğunu aktarıldı.

HER YIL BİNLERCE GÖÇMEN YAŞAMINI YİTİRİYOR

Afrika'da yoksulluk, kuraklık, çatışmalar ve diğer nedenlerden dolayı her yıl Libya üzerinden Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışan binlerce düzensiz göçmen trajedisiyle karşılaşılıyor.