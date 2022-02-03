Son dakika haberi! Libya Başbakanı Dibeybe, Abu Dabi Veliaht Prensi ile telefonda görüştü - Son Dakika

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre görüşmede Dibeybe, Yemen'deki Husilerin BAE'ye yönelik saldırılarını kınayarak, Libya'nın BAE'nin güvenliği ve toprak bütünlüğü konusunda dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.

Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid de Libya'nın destekleyici tutumu ve Başbakan Dibeybe'nin BAE halkına yönelik kardeşçe ifadelerinden dolayı teşekkür etti.

Libya Başbakanı Dibeybe, 8 Nisan 2021'de BAE'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile bir araya gelmişti.

Yemen'deki Husiler, BAE'ye 17 Ocak'tan bu yana balistik füze ve İHA'larla 3 kez saldırıda bulunmuştu. BAE Savunma Bakanlığı dün de hava sahasını ihlal eden 3 İHA'nın imha edildiğini duyurmuştu.