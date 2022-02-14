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Son dakika haberi: Libya'da Fethi Başağa hükümeti kurmak için istişarelere başladığını açıkladı - Son Dakika

Son dakika haberi: Libya'da Fethi Başağa hükümeti kurmak için istişarelere başladığını açıkladı

14.02.2022 03:30
Son dakika haberi: Libya'da Fethi Başağa hükümeti kurmak için istişarelere başladığını açıkladı

Edinilen son dakika haberine göre Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından 10 Şubat'ta başbakan seçilen Fethi Başağa, hükümeti kurmak için istişarelere başladığını bildirdi.

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından 10 Şubat'ta başbakan seçilen Fethi Başağa, hükümeti kurmak için istişarelere başladığını bildirdi.

Facebook hesabından paylaştığı görüntülü mesajında Başağa, başkanlık seçimlerinde aday olmayacağına dair söz verdiğini, başbakanlık makamını barışçıl ve anayasal yollarla teslim alacağını ifade etti.

Başağa, sivil toplum kuruluşları da dahil çeşitli taraflarla istişarelere başladığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ordu ve güvenlik birimleri ile iletişim kurduk ve olumlu bir tepki aldık. Hükümeti kurmak için Temsilciler Meclisi, Devlet Yüksek Konseyi ve Başkanlık Konseyi Başkanı ve Yardımcısı ile istişarelere başladım.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, her zaman 'savaşa hayır' diyen, medeni ve saygın bir şahsiyettir. Bizler Dibeybe'nin demokrasi ve yönetimin barışçıl devir teslimine inandığından eminiz."

Başağa, kabinesini yakında Temsilciler Meclisi'ne sunacağını belirtti.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümetinin görev süresinin 24 Aralık'ta dolduğu iddiasıyla 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplandı.

Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu söyledi.

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Temsilciler Meclisi, Başbakan, Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Libya'da Fethi Başağa hükümeti kurmak için istişarelere başladığını açıkladı - Son Dakika


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