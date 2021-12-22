Üye Girişi
Son dakika haberi! Libya'da seçimler ertelenmeye doğru giderken hükümetin geleceği ne olacak? - Son Dakika

Son dakika haberi! Libya'da seçimler ertelenmeye doğru giderken hükümetin geleceği ne olacak?

22.12.2021 14:37
Son dakika haberi! Libya'da seçimler ertelenmeye doğru giderken hükümetin geleceği ne olacak?

Son dakika haberleri... Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin ertelenmesi neredeyse kesinlik kazanırken, yeni bir hükümetin kurulması hatta mevcut Başkanlık Konseyi üyelerinin değiştirilmesi yönünde sesler yükseliyor.

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin ertelenmesi neredeyse kesinlik kazanırken, yeni bir hükümetin kurulması hatta mevcut Başkanlık Konseyi üyelerinin değiştirilmesi yönünde sesler yükseliyor.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, yaptığı son açıklamada, şu anki koşullarda seçimlerin düzenlenmesini "imkansız" olarak değerlendirdi.

Yerel ve uluslararası bazı medya kaynaklarında yer alan haberlerde ise seçimlere kadar işlerin yürütülmesi için yeni bir başbakan belirlenmesi konusunda gayriresmi istişarelerden söz ediliyor.

Doğu bölgesi milletvekillerinden Ziyad ed-Dağım, yerel basında yer alan açıklamasında, Libya'da yürütme organlarının değişiminin biraz zaman aldığını, bu konuya ilişkin hükümette ve parlamentoda birtakım görüşmeler yapıldığını söyledi.

Hükümetin görev süresinin bitirilmesi yönündeki hareketlilik

Eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın "mevcut hükümetin geçerliliğinin 23 Aralık akşamı 24.00'te biteceği" yönündeki uyarıları ise meseleyi daha net şekilde ortaya koyuyor.

Kendisinin en önemli figürü olduğu batıdaki Misrata Tugayları ile doğuda Halife Hafter'in siyasi müttefiki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in cephesine işaret eden Başağa, "erkin sahada yan yana olduğu, çözümün bu gücün elinde olduğu" yönündeki sözleriyle uyarılarını daha da ileri taşıyor.

Başağa ile Salih, önceki husumetlerine rağmen şubat ayında gerçekleştirilen geçici yürütme otoritesi seçimlerinde ittifak kurdu. Ancak Başağa ve Salih, Muhammed Menfi ve Abdulhamid Dibeybe karşısında seçim yarışını kaybetti. Libya'yı 24 Aralık'taki devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerine kadar yönetecek geçici yürütme otoritesi seçimlerinde Başkanlık Konseyi Başkanlığına Menfi, Başbakanlığa da Dibeybe seçildi.

Başağa'nın çözümü elinde tutanların bir arada olduğu ifadesi, eski Devlet Konseyi Müsteşarı Eşref eş-Şah'ın açıklamalarını anımsatıyor. Şah, El-Ahrar kanalına verdiği röportajda, Salih ile Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri'nin bu hafta içinde Fas'ta Başağa'nın girişimiyle mevcut yönetim yerine bir Başkanlık Konseyi ve hükümetin oluşturulması ve seçimlerin 24 ay ertelenmesini görüşmek üzere bir araya geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkanlık Konseyine Mişri'nin üyeliğiyle Salih'in lider olacağı ve Başağa'nın da başbakan olacağı öngörüsünde bulunan Şah, bu sürecin de diğerleri gibi başarısız olacağını savundu.

Alternatif otorite kurulması iddialarına yalanlama

Ancak Mişri, alternatif bir otoritenin oluşturulmasıyla ilgili Salih ile anlaşma yapıldığı iddialarını yalanladı.

Salih ile sadece "yaşanılan mevcut tıkanıklıktan nasıl çıkılacağına" ilişkin bir görüşme yapıldığını, yer ve zaman belirtilmeden en kısa zamanda bir toplantı yapılması konusunda mutabık kalındığını kaydeden Mişri, görüşmede Başkanlık Konseyi, hükümet ya da herhangi bir değişikliğe değinilmediğini vurguladı.

Libya'da "Ulusal Birlik Hükümetinin (UBH) düşürülmesi" konusundaki tartışmalar aslında yeni bir mesele değil. Daha önce de Salih ve taraftarı olan milletvekilleri, hükümetin çalışmalarını aksatmak için birkaç girişimde bulundu. Bunun sonuncusu eylül ayında hükümetten güvenoyunun çekilmesiydi. Ancak bu girişim hedefine ulaşamadı.

Hükümetin düşürülmesine yönelik bir başka girişim de ekim ayında Dibeyde yönetimindeki hükümette yer alan bazı bakanların ve doğu bölgesini temsil eden vekillerin çekilmesi oldu.

Libya'daki başkanlık seçimleri kanununda yer alan bir madde, Dibeybe'nin aday olmasını engellemek için özellikle tasarlandı. Bu engel, kesin bir yargı kararıyla aşılarak adaylıkta son aşamaya gelindiğinde bile Temsilciler Meclisi, Yüksek Seçim Komisyonuna ve Yüksek Yargı Konseyine aday listesinin açıklanmasını durdurmaları; Dibeybe'nin yanı sıra Seyfülislam Kaddafi'nin adaylığının engellenmesi için yasal bir çıkış yolu bulmaya çalışılması adına baskı yaptı.

24 Aralık'ta yönetim devredilmezse "kaos çıkar" tehdidi

Libya'da UBH Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin yerine vekaleten atanan Ramazan Ebu Cenah, 24 Aralık'ta yapılacak seçimlerin ardından yönetimi seçilmiş hükümete devredeceklerini açıklamıştı.

Ebu Cenah'ın bu açıklamasından iktidarı seçilmemiş herhangi yeni bir hükümete devretmeyi reddettiği anlaşılıyor. Dolayısıyla UBH çalışmalarına 24 Aralık'tan sonra da devam edecek ve mecbur kalmadıkça siyasi bir boşluk oluşmasını kabul etmeyecek.

Dibeybe, Fransa'nın başkenti Paris'te kasım ayında düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı oturumları arasında basın toplantısında, seçimlerin "adil ve uzlaşmacı" bir şekilde yapılması şartıyla, yönetimi 24 Aralık'ta "halk tarafından seçilenlere devredeceklerini" belirtirken de buna işaret ediyordu.

Başağa'nın UBH'yi 24 Aralık'ta yönetimi devretmemesi halinde ülkede "kaos oluşacağı" konusunda uyarması, Trablus'un UBH ile Başkanlık Konseyini destekleyen tugaylar ile yönetimin devredilmesini isteyenler arasında askeri çatışmalara tanık olabileceği konusunda "örtülü bir tehdit" olduğu yorumu yapılıyor.

Hafter'e yakınlığıyla bilinen milletvekili Ali et-Tekbali, El-Arab gazetesine verdiği demeçte, "Dibeybe'nin yönetimi devretmeyi reddedebileceğini, hükümetinin devamlılığını korumak için silahlı oluşumları kullanabileceğini" ileri sürdü.

Tekbali, siyasi sahnedeki mevcut diğer oluşumlar gibi Dibeybe liderliğindeki hükümetin de 24 Aralık'tan sonra hayatta kalma şansı olmadığını savundu.

Sahadaki durum

Ayrıca Trablus Askeri Bölge Komutanı Tümgeneral Abdulbasıt Mervan'ın görevden alındığının açıklanmasının ardından kararı reddeden askeri güçlerin resmi karargah yakınında toplanması, başkentte güvenlik açısından kırılgan bir duruma yol açtı.

Yerel ve uluslararası basında, Salah Badi'nin liderliğini yaptığı Sumud güçlerinin, Trablus'taki hükümet merkezinin kontrolünü ele geçirdiği ve devlet kurumlarını kapatmakla tehdit ettiği yönünde haberlere yer verildi.

Sahadaki bu gerçekler, Trablus'ta askeri ve siyasi nüfuza sahip, farklı ve çelişkili gündemleri olan, kontrol altına alınmadığı müddetçe her an ve herhangi bir nedenden birbiriyle çatışabilecek taraflar olduğunu gösteriyor. Bunun da seçimlere etki edeceği öngörülüyor.

Seçimlerin zamanında yapılmaması, siyasi ve askeri tarafların yeni bir Başkanlık Konseyi ve hükümet kurma girişimlerinin önünü açacak.

Bunun da mevcut yürütme otoritesi ile bir çatışmaya, dahli olmayan tarafların durumu herkesin aleyhine çevirmek için kullanmasına, ayrıca Dibeybe'nin defalarca uyardığı gibi Libya'nın birliğini tehdit edecek yeni bir oldubittiyi empoze etmek amacıyla yeniden ittifaklar oluşturulmasına yol açma ihtimali bulunuyor.

Tripoli, Dibeybe, Aralık, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Libya'da seçimler ertelenmeye doğru giderken hükümetin geleceği ne olacak? - Son Dakika


YORUMLAR
500
İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi         
18:57
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak         
11:40
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi         
10:27
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54

Son Dakika Haberleri
18:56 İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi
18:52 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
18:18 Eczane çalışanlarına saldırı anları güvenlik kamerasına anbean kaydedildi
18:09 Bennu Gerede, oğlundan 21 yaş büyük gelini Bilge Öztürk'le objektiflere poz verdi
17:55 Son Dakika: Memur-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi!
17:46 Milli yıldız, Ocak'ta ait olduğu topraklara geri dönüyor
17:45 Milyonlarca memurun dört gözle beklediği toplantı başladı!
17:41 Uçakta kedi emziren kadının videosu sosyal medyada gündem oldu
17:36 Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz
16:52 İngiliz bilim insanları "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı! İşte 2022 için korkunç tahminler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 19:13:21. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Libya'da seçimler ertelenmeye doğru giderken hükümetin geleceği ne olacak? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement