Son dakika haberi... Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti, Temsilciler Meclisini "sahtekarlıkla" suçladı - Son Dakika

Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti, Temsilciler Meclisinin Fethi Başağa başbakanlığında kurulan hükümete güvenoyu vermesini "sahtekarlık" olarak nitelendirdi.

Abdulhamid Dibeybe başbakanlığındaki Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusunda bulunan Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin Başağa hükümetine güvenoyu vermesine tepki gösterildi.

Ulusal Birlik Hükümetinin "çalışmalarına devam ettiği ve seçim hazırlıklarını haziran ayına kadar tamamlamak üzere çabalarını yoğunlaştırdığı" kaydedilen açıklamada, "Bugünkü meclis oturumunda yaşananlar, meclis adına başkanlığın (Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih) karar (güvenoyu) almak için sahtekarlığa başvurduğunu gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca "Temsilciler Meclisinde karar yeter sayısına ulaşılmadan oylama yapıldığı" ve "oylamanın anayasa değişikliği ve yürütme organının oluşturulması sürecinde şeffaflık öngören siyasi anlaşmaya aykırı bir biçimde gerçekleştirildiği" ifade edildi.

???????Tobruk'taki Temsilciler Meclisinde bugün yapılan güvenoyu oturumuna katılan 101 vekilden 92'si Başağa hükümeti için "evet" oyu kullanmıştı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık'ta dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplandı.

Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu söyledi.