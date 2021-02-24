Son dakika haberi | Libya Devlet Yüksek Konseyi, Başbakan Dibeybe'ye kabine üyelerini Parlamentoya sunması çağrısı yaptı - Son Dakika

Son dakika haberi | Libya Devlet Yüksek Konseyi, Başbakan Dibeybe'ye kabine üyelerini Parlamentoya sunması çağrısı yaptı

24.02.2021 04:05
Son dakika haberi | Libya Devlet Yüksek Konseyi, Başbakan Dibeybe'ye kabine üyelerini Parlamentoya sunması çağrısı yaptı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Libya Devlet Yüksek Konseyi, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'ye hükümeti kurması için tanınan sürenin yaklaşmasından dolayı kabineyi Parlamentoya sunmakta acele etmesi çağrısında bulundu.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'ye hükümeti kurması için tanınan sürenin yaklaşmasından dolayı kabineyi Parlamentoya sunmakta acele etmesi çağrısında bulundu.

Konsey yaptığı yazılı açıklamada, Parlamento üyelerinden sunulan hükümete güvenoyu vermeleri konusunda yüksek sorumluluk içinde olmalarını istedi.

Bu yılın sonunda seçimlerin yapılması için çalışacak olan yeni hükümete destek verildiğini duyuran Konsey, açıklamasında, hükümette görev alacak kişilerin tercihi konusuna hiçbir şekilde müdahale edilmediğinin altını çizdi.

Konsey, Başbakan Dibeybe'ye kabine üyelerini Parlamentoya sunması için acele etmesi çağrısı yaptı.

Dibeybe'nin 5 Şubat'tan itibaren 21 gün içinde kurduğu hükümetine güvenoyu alması için Parlamentoya sunması gerekiyor. Bu konudaki herhangi bir başarısızlık durumunda Libya Siyasi Diyalog Forumu yeniden devreye girecek.

Parlamento, Başbakan, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Libya Devlet Yüksek Konseyi, Başbakan Dibeybe'ye kabine üyelerini Parlamentoya sunması çağrısı yaptı - Son Dakika


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