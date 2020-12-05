Son dakika haberi... Libya Dışişleri Bakanlığından BM Libya Misyonunun "yabancı güçler" açıklamalarına tepki - Son Dakika

Son dakika haberi... Libya Dışişleri Bakanlığından BM Libya Misyonunun "yabancı güçler" açıklamalarına tepki

05.12.2020 00:45
Son dakika haberi... Libya Dışişleri Bakanlığından BM Libya Misyonunun

Son dakika habere göre Libya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams'ın ülkede bulunan yabancı güçler konusunda yaptığı açıklamalara tepki göstererek, bu konuda net bir tavır takınılması çağrısında bulundu.

Libya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams'ın ülkede bulunan yabancı güçler konusunda yaptığı açıklamalara tepki göstererek, bu konuda net bir tavır takınılması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Williams'ın, ülke ismi belirtmeden Libya'da bulunan yabancı güçlerin ülkenin egemenliğini ihlal ettiğine yönelik çarşamba günü yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Açıklamada, "UNSMIL Temsilcisinin, olayların adını koyarak, ülkeye silah ve paralı askerler getirmeyi kimin başlattığını ve BM Genel Sekreterinin şehirde bulunduğu bir zamanda başkente saldıranın kim olduğunu netleştirmesi gerekirdi." ifadelerine yer verildi.

Türkiye-Libya arasındaki mutabakat muhtıralarına vurgu

Türkiye ve Libya arasında "güvenlik ve askeri iş birliği" ve "deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına" ilişkin mutabakat muhtıralarının meşruiyetine de işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dost ülkelerle anlaşma ve mutabakat muhtıraları imzalanmasının meşruiyet taşıyan ve uluslararası hukuka aykırılığı bulunmayan Libya'nın bir iç meselesi olduğunu vurguluyoruz."

Açıklamada, BM nezdinde meşru Libya hükümetinin, Libyalıların iç savaş nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları gidermenin yollarını aradığı bir zamanda, "karşı tarafın (Hafter güçleri) bu çabaları baltalayarak haince Trablus'a saldırı başlattığı" kaydedildi.

Trablus'a yönelik saldırının "birçok ülkenin desteğiyle ve yıllarca hazırlanarak" yapıldığına dikkatin çekidiği açıklamada, "Saldırıya siyasi, askeri ve medya yönleriyle destek veren dış müdahale apaçık ortadaydı. Bu, krizi körüklemede ve şimdiki haline ulaşmasında kilit bir faktördü." ifadeleri yer aldı.

Williams'ın açıklamaları

UNSMIL Temsilcisi ve BM Genel Sektereri Libya Özel Temsilcisi Vekili Williams, Libya'yı seçimlere hazırlayacak geçici yönetimi belirlemek için toplanan "Libya Siyasi Diyalog Forumu" katılımcılarına karar almaları için "zamanın aleyhlerine işlediğine" dair uyarılarda bulunmuş ve isim vermeden ülkedeki yabancı askeri güçleri "işgalci" olarak tanımlamıştı.

Williams, BM tarafından Libya'nın farklı kesimlerini temsilen seçilen 75 kişinin yer aldığı forumun katılımcılarını "uyarmak istediği bazı noktalar olduğunu" belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anda ülkenizde, belirli bir bölgede değil ülkenizin her yerinde, 10 askeri üs var ve bu üsler bugün kısmen veya tamamen yabancı güçler tarafından yönetiliyor. Şu anda ülkenizde 20 bin yabancı güç ve/veya paralı asker var ve bu Libya egemenliğinin korkunç bir ihlalidir. Bu yabancıları burada misafir olarak görüyorsunuz, ama sizin evinizi işgal ediyorlar. Bu, silah ambargosunun da açık bir ihlalidir. Onların Libya'daki varlığı sizin çıkarınıza değil; onlar kendi çıkarları için Libya'da."

Birleşmiş Milletler, Williams, UNSMIL, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Libya Dışişleri Bakanlığından BM Libya Misyonunun 'yabancı güçler' açıklamalarına tepki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Vaka sayıları düşmezse uzun süreli kapanma gündemimizde Beşiktaşlı Mensah'tan şampiyonluk paylaşımı: Sonunda deniz kenarında Türk çayı içeceğiz CHP'de bir taciz iddiası daha! Mağdur kadının ifadeleri kan dondurdu Sergen Yalçın, Adem Ljajic hakkında konuştu: Umarım futbola döner Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dört ilimizi uyardı: Vakalar artıyor Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt "Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı
Yıllar sonra okulunu tamamlayıp göreve başlayan doktor, koronavirüse yenik düştü Yıllar sonra okulunu tamamlayıp göreve başlayan doktor, koronavirüse yenik düştü         
00:39
Canlı yayında Canlı yayında "Ordu Katar'a satıldı" tartışması! CHP'li Erdal Aksünger, Serkan Toper'in üzerine yürüdü         
00:16
'Mini etek' sözleri tepki çeken Öykü Çelik, aşkını ilan etti 'Mini etek' sözleri tepki çeken Öykü Çelik, aşkını ilan etti         
23:08
Bilim insanları araştırdı! Koronanın bulaşmasını engelleyen en iyi yöntem sosyal mesafe Bilim insanları araştırdı! Koronanın bulaşmasını engelleyen en iyi yöntem sosyal mesafe         
22:48
İHA üretim merkezini görüntülerken gözaltına alınan 2 Rus vatandaşının televizyoncu olduğu ortaya çıktı İHA üretim merkezini görüntülerken gözaltına alınan 2 Rus vatandaşının televizyoncu olduğu ortaya çıktı         
22:29
Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı iddia edildi Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı iddia edildi         
21:45
İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı         
21:35
Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı         
21:33
Hafta sonu 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Neleri yapmak serbest, kimler yasaktan muaf? Hafta sonu 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Neleri yapmak serbest, kimler yasaktan muaf?         
19:56
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı         
17:06
Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar         
16:25
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 01:00:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Libya Dışişleri Bakanlığından BM Libya Misyonunun "yabancı güçler" açıklamalarına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei