Son dakika haberi: Libya Fetva Kurumu: "Fransız mallarını boykot etmek her Müslüman'ın görevidir" - Son Dakika

Son dakika haberi: Libya Fetva Kurumu: "Fransız mallarını boykot etmek her Müslüman'ın görevidir"

28.10.2020 01:29
Son dakika haberi: Libya Fetva Kurumu:

Son dakika haberine göre Libya Fetva Kurumu, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İslam karşıtı tutumu ve Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması" nedeniyle Fransız mallarını boykot etmenin, "her Müslüman'ın görevi" olduğuna dair fetva yayınladı.

Libya Fetva Kurumu, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İslam karşıtı tutumu ve Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması" nedeniyle Fransız mallarını boykot etmenin, "her Müslüman'ın görevi" olduğuna dair fetva yayınladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklama, "Tacir veya tüketici fark etmeksizin, tüm Fransız mallarından tamamen kaçınmak ve satın almayı bırakmak, her Müslüman'ın dini görevidir." ifadesine yer verildi.

Fransız ürünleri yerine alternatiflerine yönelmek gerektiğine işaret edilen açıklamada, alternatifi bulunamayan durumlarda ise "Peygambere duyulan sevgi, Müslümanlar için canları ve mallarından daha değerli olduğu için bu yokluğa sabredilmesi gerektiği" kaydedildi.

Boykot uygulamasının, "acı verici ve etkin bir silah" olduğu vurgulanan açıklamada, "Siyonistlerle (İsrail devleti) ilişkileri normalleştirme yanlısı bazı Arap yönetimlerinin, boykotun faydasız olduğunu ifade eden titrek ve yoldan çıkmış çağrılarına kulak asılmaması" gerektiğine, önceki yıllarda aynı nedenle boykot edilen Danimarka'nın geri adım atarak Müslümanlardan resmi düzeyde özür dilemek zorunda kaldığına dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, İslam ülkelerinin yönetimlerinden Fransa ile ekonomik ilişkileri durdurmaları istenerek bu ülkelerdeki Müslümanlara da "Fransa'daki ırkçılık ve nefret söylemini" protesto etmek için gösteriler düzenleme çağrısı yapıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına, Arap ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Hz.Muhammed, Müslüman, İslam, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Libya Fetva Kurumu: 'Fransız mallarını boykot etmek her Müslüman'ın görevidir' - Son Dakika

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