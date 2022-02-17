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Son dakika haberi... Libya Genelkurmay Başkanı "17 Şubat Devrimi şehitlerini unutmadıklarını" söyledi - Son Dakika

Son dakika haberi... Libya Genelkurmay Başkanı "17 Şubat Devrimi şehitlerini unutmadıklarını" söyledi

17.02.2022 15:08
Son dakika haberi... Libya Genelkurmay Başkanı "17 Şubat Devrimi şehitlerini unutmadıklarını" söyledi

Son dakika habere göre Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad, gücünü ve meşruiyetini halktan alan demokratik bir Libya için şehit olanları unutmadıklarını ifade etti.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad, gücünü ve meşruiyetini halktan alan demokratik bir Libya için şehit olanları unutmadıklarını ifade etti.

Başkent Trablus'taki Askeri Akademi'de düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Haddad, Libya'nın birçok problemi olduğunu hatırlatarak, güven, istikrar ve sivil bir devlet için anayasal ve kanuni bir çerçevenin oluşturulmasına vurgu yaptıklarını belirtti.

17 Şubat Devimi'nin 11'inci yıl dönümünde Haddad, ""Gücünü ve meşruiyetini halktan alan demokratik, modern bir Libya için şehit olanları unutmadık." dedi.

Taraflara siyasi manevralardan uzaklaşma çağrısı

Haddad, "Bütün taraflara siyasi manevralardan uzaklaşma ve sivil devlet etrafında birleşme çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

Herkesi tehlikelere ve teröre karşı askeri kurumları birleştirmek için birlik olmaya davet ettiklerini belirten, Haddad şunları kaydetti:

"Şahıslara dayanamayız çünkü ölümlüdürler: Diktatörlük ve tek adamlık dönemi geride kaldı. Terörle mücadelemiz henüz sona ermedi. Bazı terör oluşumlarının ülkenin bazı bölgelerine geri döndüklerine dair bilgiler alıyoruz."

Libya'nın 17 Şubat Devrimi

"Arap Baharı" adı verilen halk ayaklanmalarının 17 Şubat 2011'de Libya'ya ulaşmasıyla başlayan devrim süreci ülkede 42 yıl süren Muammer Kaddafi dönemini kapattı.

Ülkede, 8 ay 6 gün süren devrim süreci 23 Ekim 2011'de Libya Ulusal Geçiş Konseyi tarafından ilan edilen "23 Ekim Bağımsızlık Günü" ile resmen sona erdi.

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Genelkurmay Başkanı, Tripoli, Şehit, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Libya Genelkurmay Başkanı '17 Şubat Devrimi şehitlerini unutmadıklarını' söyledi - Son Dakika


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