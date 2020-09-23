Son dakika haberi | Libya, Kuveyt ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Son dakika haberi | Libya, Kuveyt ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Libya'da 469'a, Kuveyt'te 590'a, Ürdün'de ise 35'e yükseldi.

Son dakika haberi | Libya, Kuveyt ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Libya'da 469'a, Kuveyt'te 590'a, Ürdün'de ise 35'e yükseldi.

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiği, 651 yeni vaka tespit edildiği ve 517 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 469'a, vaka sayısının 30 bin 97'ye, iyileşen hasta sayısının da 16 bin 430'a çıktığı aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 616 kişide virüs tespit edildiğini ve 729 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Ülkede toplam can kaybının 590'a, toplam vaka sayısının ise 101 bin 299'a çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 92 bin 341 olduğu ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha vefat ettiği, 363 kişide virüs tespit edildiği, 98 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki toplam can kaybının 35'e, vaka sayısının 6 bin 42'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen sayısının 3 bin 812'ye ulaştığı bildirildi.

Kuveyt, Libya, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 19:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Libya, Kuveyt ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

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