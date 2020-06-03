Son dakika haberi... Libya ordusu, Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda...
Son dakika güncel haberi... Libya ordusu, Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 08:23 Kaynak: AA
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