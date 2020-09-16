Son dakika haberi: Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, istifa etmek istediğini duyurdu
Son dakika habere göre Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, Ekim ayı sonuna kadar istifa etmek istediğini duyurdu.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, Ekim ayı sonuna kadar istifa etmek istediğini duyurdu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 23:42 - Kaynak: İHA
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