Son dakika haberi: Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, istifa etmek istediğini duyurdu - Son Dakika

Son dakika haberi: Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, istifa etmek istediğini duyurdu

Son dakika habere göre Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, Ekim ayı sonuna kadar istifa etmek istediğini duyurdu.

Son dakika haberi: Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, istifa etmek istediğini duyurdu, System.String[]

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, Ekim ayı sonuna kadar istifa etmek istediğini duyurdu.

(İHA)

İstifa, Libya, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 23:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, istifa etmek istediğini duyurdu - Son Dakika

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