Son dakika haberi | Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle kazandı
03.12.2020 22:46
Son dakika haberlerine göre Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a karşı 1-0 geride olduğu maça 77'nci dakikada oyuna girerek 2 gol attı ve takımına galibiyeti getirdi.
Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a karşı 1-0 geride olduğu maça 77'nci dakikada oyuna girerek 2 gol attı ve takımına galibiyeti getirdi.
A Milli Oyuncu Burak Yılmaz'ın da forma giydiği Fransız Kulübü Lille, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5'inci maçında evinde Sparta Prag'ı ağırladı. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın ilk 11 başladığı maçta Lille, 10 kişi kalan rakibine karşı 71'inci dakikada 1-0 geriye düştü. Fransız ekibini, 77'nci dakikada Yusuf'un yerine oyuna giren Burak Yılmaz kurtardı. Milli oyuncu, 80 ve 84'üncü dakikada attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi.
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