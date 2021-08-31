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Son dakika haberi! Limni Gölü Arap turistlerden ilgi görüyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Limni Gölü Arap turistlerden ilgi görüyor

31.08.2021 11:50
Son dakika haberi! Limni Gölü Arap turistlerden ilgi görüyor, System.String[]

Son dakika habere göre Doğu Karadeniz'in son dönemde öne çıkan alternatif turizm merkezlerinden 2 bin 50 rakımlı Limni Gölü Tabiat Parkı, 1 Haziran'dan başlayan kademeli normalleşmeyle özellikle Arap turistlerden ilgi görüyor.

Doğu Karadeniz'in son dönemde öne çıkan alternatif turizm merkezlerinden 2 bin 50 rakımlı Limni Gölü Tabiat Parkı, 1 Haziran'dan başlayan kademeli normalleşmeyle özellikle Arap turistlerden ilgi görüyor.

Trabzon Havalimanı'na 65, Gümüşhane kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki 2 bin 50 rakımlı Limni Gölü Tabiat Parkı, tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana Dağı eteklerinde yer alıyor.

Torul ilçesinde 2 bin 50 rakımdaki tabiat parkına adını veren, sarıçam ve ladin ağaçlarıyla kaplı alanda oluşan krater özelliğine sahip Limni Gölü, doğal güzelliği ve serin havasıyla dikkati çekiyor.

Kovid-19 kısıtlamaları döneminde ziyarete kapatılan tabiat parkı, 1 Haziran'dan itibaren başlayan kademeli normalleşmeyle yeniden konuklarıyla buluştu.

Limni Gölü Tabiat Parkı İşletmecisi Murat Eroğlu, AA muhabirine, Kovid-19 salgını kurallarına dikkat ederek yerli ve yabancı turistlere hizmet verdiklerini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların ardından Limni Gölü'ne gösterilen ilgiye değinen Eroğlu, "Yerli turistten çok yabancı turist ağırladık diyebilirim. Özellikle Arap turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz." dedi.

Eroğlu, Doğu Karadeniz'e gelen Arap turistlerin büyük çoğunluğunun Limni Gölü'nü de ziyaret etmeye başladığını belirterek, "2021 yılında 150 binden fazla ziyaretçi ağırladık. Bunun yüzde 80'i de Arap turist diyebilirim. Limni Gölü yabancı turist olarak Arapların özellikle ilgi gösterdiği, bölgeye geldiğinde ziyaret etmek istediği bir destinasyon haline gelmiştir." diye konuştu.

Limni Gölü'nün bölgede Uzungöl'e alternatif gösterildiğini ifade eden Eroğlu, doğal yapı korunduğu için gelen ziyaretçilerin buradaki doğayı cennet olarak gördüklerini dile getirdi.

Eroğlu, bu yıl özellikle konaklamaya da taleplerin olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatta tur programını yapan kişiler, gelen Arap misafirin 3 gün üst üste kaldığı tek yerin burası olduğunu bizimle paylaştılar. Katar, Bahreyn ve Umman gibi ülkelerden geliyorlar. Suudi Arabistan'dan bu yıl malum sebeplerden gelen olmadı. Hemen hemen her Arap ülkesinden ziyaretçimiz var."

"Arkadaşlarıma Limni Gölü'nü önereceğim"

Umman'dan gelen Halid Bin Numan da Türkiye'nin doğa bakımından çok güzel bir ülke olduğunu söyledi.

Ailecek geldikleri Limni Gölü'nü çok beğendiklerini dile getiren Numan, "Tabiat olarak her şey çok güzel bu ülkede. Herkesin görmesini istiyoruz. Limni Gölü'ne gelince bu kadar güzelliği beklemiyordum. Çok güzel. Türkiye gerçekten güzel." ifadelerini kullandı.

Umman'dan gelen Hamid-i Naim ise Türkiye'ye ikinci ziyaretini yaptığını ve Limni Gölü'ne daha önceden geldiğini anlattı.

Limni Gölü'nü çok beğendiği için tekrar gelmek istediği belirten Naim, "İnşallah Umman'a döndüğümde arkadaşlarıma Limni Gölü'nü önereceğim. Türkiye'ye geldiklerinde Limni Gölü'nü görmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Son dakika haberi! Limni Gölü Arap turistlerden ilgi görüyor
Son dakika haberi! Limni Gölü Arap turistlerden ilgi görüyor
Son dakika haberi! Limni Gölü Arap turistlerden ilgi görüyor
Son dakika haberi! Limni Gölü Arap turistlerden ilgi görüyor
Son dakika haberi! Limni Gölü Arap turistlerden ilgi görüyor

Doğu Karadeniz, Haziran, Turizm, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Limni Gölü Arap turistlerden ilgi görüyor - Son Dakika


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