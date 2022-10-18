Buz gibi havada sokakta kaldılar! Nedenini öğrenenler "Bu nasıl vicdan" diyor

Olay yerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı cinayet bürosu dedektifleri çağrıldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde polis ekipleri, genç kızın annesi Aylin Çelik'e platonik olarak aşık olan Taner Yaylacı'yı gözaltına aldı. Taner Yaylacı'nın eve geldiği, genç kız ile tartışma yaşadığı, ardından genç kızı canice öldürdüğü belirlendi. Zanlının, delilleri karartmak amacıyla odada yangın çıkardığı da öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İşkence ettiği liseli Büşra'nın cansız bedenini yakmıştı! Cezaevinde intihara kalkıştı - Son Dakika

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