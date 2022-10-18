İşkence ettiği liseli Büşra'nın cansız bedenini yakmıştı! Cezaevinde intihara kalkıştı - Son Dakika
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İşkence ettiği liseli Büşra'nın cansız bedenini yakmıştı! Cezaevinde intihara kalkıştı

18.10.2022 10:19

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lise öğrencisi Büşra Kabataş'ı işkence ederek katlettikten sonra yakan zanlının cezaevinde intihar etmeye çalıştığı belirtildi. Bileklerini kestiği belirlenen katile yetkililer müdahale ederken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

7 Ekim tarihinde Kocaeli ilinde bir apartmanda yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına aldıktan sonra odaya giren ekipler, 15 yaşındaki Büşra Kabataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Liseli Büşra'yı işkence ederek öldüren zanlı cezaevinde intihara yeltenmiş

CANİCE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Olay yerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet bürosu dedektifleri çağrıldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde polis ekipleri, genç kızın annesi Aylin Çelik'e platonik olarak aşık olan Taner Yaylacı'yı gözaltına aldı. Taner Yaylacı'nın eve geldiği, genç kız ile tartışma yaşadığı, ardından genç kızı canice öldürdüğü belirlendi. Zanlının, delilleri karartmak amacıyla odada yangın çıkardığı da öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Liseli Büşra'yı işkence ederek öldüren zanlı cezaevinde intihara yeltenmiş

İNTİHARA KALKIŞTI

Öte yandan, Kocaeli Kandıra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Taner Yaylacı'nın intihara kalkışarak hayatına son vermeye çalıştığı öğrenildi. Yaylacı'nın bileklerini kestiğini gören yetkililer, olaya hemen müdahale etti. Yaylacı'nın tedavisinin yapıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İşkence ettiği liseli Büşra'nın cansız bedenini yakmıştı! Cezaevinde intihara kalkıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşkence ettiği liseli Büşra'nın cansız bedenini yakmıştı! Cezaevinde intihara kalkıştı - Son Dakika
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