OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde lokantada çalışan Murat Deniz (30), bir adrese yemek götürdükten sonra motorsikletine bindiği esnada kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından yaralanan Deniz, kaldırığıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, saat 13.20 sıralarında Cemal Paşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Küçük Sanayi sitesindeki bir lokantada paket servis görevlisi olarak çalışan Murat Deniz, 80 LN 448 plakalı motosiklet ile bir müşteriye yemek götürdü. Yemeği teslim edip dönüşe geçmek için motosiklete tekrar binen Deniz'in yanına yaklaşan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından başından silahla vuruldu. Olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Deniz, hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Lokanta çalışanına silahlı saldırı - Son Dakika