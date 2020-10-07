Son dakika haberi! Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Emir Gökalp'i transfer etti
07.10.2020 14:41
Son dakika habere göre ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, 24 yaşındaki Hasan Emir Gökalp'i kadrosuna dahil etti.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, 24 yaşındaki Hasan Emir Gökalp'i kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Galatasaray'dan kiralanan oyun kurucu Emir Gökalp ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Oyun kurucu Emir Gökalp Fethiye'de. Hoş geldin Emir. Lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
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