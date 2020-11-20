Son dakika haberi... Lokman Hekim Fethiye Belediyespor yönetiminden İlçe Emniyet Müdürü Ayhan'a ziyaret

ING Basketbol Süper Ligi temsilcisi Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Kulübü yönetimi, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan'ı ziyaret etti.

Ayhan, Kulüp Başkanı İzzet Durak ve yöneticileri makamında ağırladı. Durak, Ayhan'a ligin son durumu hakkında bilgi verdi. Ligde kalıcı olmak istediklerini vurgulayan Durak, kalan haftalarda kulüp ve takım olarak Fethiye'nin adını en güzel şekilde temsil etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Kulübü'nün ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Ayhan, "İlçenin ortak değerleri arasında yer alan Fethiyespor ve Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un aldığı sonuçlar tüm ilçeyi yakından ilgilendiriyor. Spor kulüplerimiz gençlerimize de örnek oluyor. Gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmaları için sporun geniş kitlelere yayılması gerekiyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kulüp yöneticileri İsmail Ayhan'a isminin yazılı olduğu forma hediye etti.