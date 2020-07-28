Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan Lokman Hekim Kaplıca Tesisleri, yeniden hizmet vermeye başladı.

Havza Belediyesi iştiraki olan Havza 25 Mayıs Termal Turizm AŞ tarafından işletilen ve bir süredir tadilatı devam eden Lokman Hekim Kaplıca Tesisleri, yeni yüzü ile hizmete girdi.

Tesiste yenilenen havuz, kurna, dinlenme mekanları ve hususi banyolar, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda hizmet verecek.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yaptığı açıklamada, tadilatın bayram öncesi bitmesinin ilçeye kaplıca turizmi için geleceklere daha kaliteli ve güvenli hizmet vermek için önem taşıdığını belirterek, "Yapılan tadilat ile tesisimiz daha modern bir hal aldı. Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığımız tedbirler ile hem ilçemizden hem de kaplıca için ilçe dışından gelen misafirlerimize güvenli bir hizmet sunulmakta." dedi.