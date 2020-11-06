Son dakika haberi: Londra'da karantina karşıtı gösteride 104 kişiye gözaltı - Son Dakika

İngiltere'nin başkenti Londra'da koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarına rağmen düzenlenen karantina karşıtı gösteride en az 104 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezinde bulunan Trafalgar Meydanı'nda, uygulamada olan koronavirüs kısıtlamalarına rağmen karantina karşıtı protesto düzenlendi. Protestocuların dağılmayı reddetmesi nedeniyle 104 kişi gözaltına alındı. Polisten yapılan açıklamada "Bu akşam ana önceliğimiz Londralı'ları güvende tutmaktı. Bu ulusal salgının sekizinci ayındayız ve açıkçası, insanların koronavirüsün daha fazla yayılmasını önlemek için var olan düzenlemeleri tehlikeli bir şekilde ihlal etmeleri için hiçbir mazeret olamaz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, İngiltere Başabakanı Boris Johnson, 5 Kasım Perşembe gününden itibaren ülkede 4 hafta boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı.