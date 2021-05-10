Son dakika haberi: Los Angeles Lakers, Davis'in 42 sayısıyla kazandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Los Angeles Lakers, Davis'in 42 sayısıyla kazandı

10.05.2021 11:25
Son dakika haberi: Los Angeles Lakers, Davis'in 42 sayısıyla kazandı, System.String[]

Son dakika haberi: Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Los Angeles Lakers, Anthony Davis'in 42 sayısının yardımıyla Phoenix Suns'ı 123-110 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Los Angeles Lakers, Anthony Davis'in 42 sayısının yardımıyla Phoenix Suns'ı 123-110 mağlup etti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde bu sezon play-off'a kalma mücadelesi veren Lakers, konuk ettiği Suns'ı 13 sayı farkla mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Sezonun 38. galibiyetini elden eden ve konferansında 7. sırada yer alan Lakers'ta uzun bir sakatlık sürecinin ardından sahalara yüksek formla dönen Anthony Davis 42 sayı, 12 ribaunt, 5 asist, 3'er top çalma ve blokluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Alex Caruso 17 sayı ve 8 asist, Kentavious-Caldwell Pope 17 sayıyla skora destek oldu.

Bu sezon 20. kez kaybeden 48 galibiyetli Suns'ta Cameron Payne 24, Devin Booker 21, Mikal Bridges 15 sayı, Chris Paul ise 13 sayı ve 10 asist ile mücadele etti.

Terry Rozier'in 43 sayısı yetmedi

New Orleans Pelicans, deplasmanda Charlotte Hornets'ı 112-110 mağlup ederek play-in'e kalma yarışını sürdürdü.

Bu sezon 31. kez kazanan Batı Konferansı 11'incisi Pelicans'ta Eric Bledsoe 24 sayı ve 11 asistle "double-double" yaparken, Jaxson Hayes 18 sayı, 8 ribaunt ve 6 blok, James Johnson 17 sayı ve 8 ribaunt, Nickeil Alexander-Walker ve Naji Marshall 13'er sayı, Lonzo Ball 12 sayı ve 6 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Doğu Konferansı'nda 33 galibiyet ve 35 mağlubiyetle 8. sırada yer alan Hornets'ta Terry Rozier'in 43 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistlik performansı yeterli olmadı. LaMelo Ball 22 sayı, 5 asist ve 4 ribaunt, Cody Zeller 17 sayı ve 8 ribaunt, PJ Washington 14 sayı ve 12 ribauntla maçı tamamladı.

Sonuçlar

Boston Celtics- Miami Heat: 124-130

Los Angeles Clippers- New York Knicks: 100-106

Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans: 110-112

Cleveland Cavaliers- Dallas Mavericks: 97-124

Orlando Magic- Minnesota Timberwolves: 96-128

Detroit Pistons- Chicago Bulls: 96-108

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 123-110

Sacramento Kings- Oklahoma City Thunder: 126-98

Amerikan Basketbol Ligi, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Los Angeles Lakers, Davis'in 42 sayısıyla kazandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Sedat Peker'den çok konuşulacak yeni bir iddia daha: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi Sedat Peker'den çok konuşulacak yeni bir iddia daha: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi Fenerbahçe'nin eski gözdesi Eran Zahavi'nin eşi ve çocukları rehin alındı Fenerbahçe'nin eski gözdesi Eran Zahavi'nin eşi ve çocukları rehin alındı "Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen? Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen? WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem oyuncusu olduğu ortaya çıktı Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem oyuncusu olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
12:45 Mynmar'da gözaltına alınmıştı: Şair Khet Thi'nin cansız bedeni paramparça şekilde ailesine teslim edildi!
12:37 ''Ölüm'' notu bırakıp kaybolmuştu, cansız bedeni su kanalından çıktı!
12:20 Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Teröristlerin mühimmat ve patlayıcıları böyle imha edildi
12:16 "Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi
12:11 Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!
11:59 Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?
11:49 Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın
11:48 WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak
11:45 Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum
11:43 Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler
Mynmar'da gözaltına alınmıştı: Şair Khet Thi'nin cansız bedeni paramparça şekilde ailesine teslim edildi! Mynmar'da gözaltına alınmıştı: Şair Khet Thi'nin cansız bedeni paramparça şekilde ailesine teslim edildi!         
12:45
''Ölüm'' notu bırakıp kaybolmuştu, cansız bedeni su kanalından çıktı! ''Ölüm'' notu bırakıp kaybolmuştu, cansız bedeni su kanalından çıktı!         
12:37
Koronavirüsü unutup kuyruğa girdiler! Kartal'da ucuz tatlı sırası Koronavirüsü unutup kuyruğa girdiler! Kartal'da ucuz tatlı sırası         
12:23
Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer! Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!         
12:12
Soylu, 1904'te Kudüs'te bulunan Türk askerini paylaşıp Soylu, 1904'te Kudüs'te bulunan Türk askerini paylaşıp "Olduğun yerde huzur" notunu düştü         
11:56
Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum         
11:46
Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin?         
11:43
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı!         
11:24
2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi         
11:04
Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti         
10:53
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Yavru Vatan'da kriz yarattı! EOKA'cı Sampson ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın sahnesi tepkiye yol açtı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Yavru Vatan'da kriz yarattı! EOKA'cı Sampson ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın sahnesi tepkiye yol açtı         
10:40
Batuhan'ı kariyeri üzerinden eleştiren Poyraz'a, Acun Ilıcalı tepki gösterdi: Sana yakışmadı Batuhan'ı kariyeri üzerinden eleştiren Poyraz'a, Acun Ilıcalı tepki gösterdi: Sana yakışmadı         
10:18
Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı         
10:02
Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor         
09:53
16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı         
09:36
Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak         
09:14
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 12:49:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Los Angeles Lakers, Davis'in 42 sayısıyla kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement