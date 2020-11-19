Son dakika haberi: Los Angeles Lakers, Dennis Schröder'i transfer etti - Son Dakika

Son dakika haberi: Los Angeles Lakers, Dennis Schröder'i transfer etti

19.11.2020 10:41
Son dakika haberi: Los Angeles Lakers, Dennis Schröder'i transfer etti, System.String[]

Son dakika haber: Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder'da oynayan Dennis Schröder'i takasla kadrosuna kattı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder'da oynayan Dennis Schröder'i takasla kadrosuna kattı.

Lakers'tan yapılan açıklamada, Danny Green'nin yanı sıra Jaden McDaniels'in draft hakkı karşılığında Schröder'in transfer edildiği belirtildi.

27 yaşındaki guard, geçen sezon Oklahoma'da 18,9 sayı, 4 asist ve 3,6 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.

Schröder, "yılın altıncı adamı" oylamasında da ikinci sırada yer almıştı.

Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers, Oklahoma, Lakers, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Los Angeles Lakers, Dennis Schröder'i transfer etti - Son Dakika Spor


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