Son dakika haberi! Lösemi tedavisi sırasında koronavirüse yakalanan Ceren hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi! Lösemi tedavisi sırasında koronavirüse yakalanan Ceren hayatını kaybetti
11.12.2020 15:05
Son dakika gelişmesine göre KOCAELİ'de koronavirüs tedavisi gören lösemi hastası Ceren Ağum (21), hayatını kaybetti.
KOCAELİ'de koronavirüs tedavisi gören lösemi hastası Ceren Ağum (21), hayatını kaybetti.
Kocaeli'de yaşayan ve lösemi tedavisi gören Ceren Ağum, şikayetleri üzerine hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdı. Testi sonucu pozitif çıkan Ağum, tedaviye alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kaldırılan Ağum, 29 Kasım günü ise yoğun bakıma alınarak, entübe edildi. Yaklaşık 1 aydır verdiği koronavirüs mücadelesini kaybeden Ceren Ağum, dün gece hayatını kaybetti. Ceren Ağum'un cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.
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