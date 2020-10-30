Son dakika haberi! Lösemili Çocuklar Haftası'na doğru - Son Dakika

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 2-8 Kasım tarihlerindeki Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, kan kanseri olarak da bilinen löseminin, kan hücrelerinin yapım yeri olan kemik iliğinde ortaya çıktığını belirtti.

Tedavi süreci uzun ve zorlu olan lösemide, erken teşhisin önemine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Toplumun ve ailelerin bilinçlendirilmesi, hastalığın tedavisinde önemli rol oynamakla birlikte çocuklarımıza vereceğimiz moral desteği, ilaçlar kadar ekilidir. Löseminin ciddi ancak tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu unutmayarak, hem birey hem de devlet olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yanında olmalı, gerek maddi gerekse manevi desteğimizi esirgememeliyiz. Lösemiyle mücadele eden tüm çocuklarımıza ve ailelerine acil şifalar diler, sağlıklı ve mutlu yarınlar temenni ederim."