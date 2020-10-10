Son dakika haberi: LÖSEV'den 'maskeli çocuk' dolandırıcılığına uyarı - Son Dakika

Son dakika haberi: LÖSEV'den 'maskeli çocuk' dolandırıcılığına uyarı

10.10.2020 12:09
Son dakika haberi: LÖSEV'den 'maskeli çocuk' dolandırıcılığına uyarı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), zaman zaman vakfın ismini kullanıp sokakta veya evlere giderek sahte makbuzlarla bağış toplayan, maske takmış lösemili çocuk görünümüyle yardım isteyen dolandırıcılar hakkında halkı uyardı.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), zaman zaman vakfın ismini kullanıp sokakta veya evlere giderek sahte makbuzlarla bağış toplayan, maske takmış lösemili çocuk görünümüyle yardım isteyen dolandırıcılar hakkında halkı uyardı.

LÖSEV dolandırıcılar hakkında vatandaşları uyarıyor. Son zamanlarda lösemili çocukları yardım adına gazete satmaya, sahte makbuzlarla bağış toplanmaya iten kişilerin çoğaldığı ve bu dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunarak şehir merkezinin belli yerlerine afişler asıldı. LÖSEV yetkilileri, vakfın ismini kullanarak yardım toplayanlar hakkında, "Kapınıza gelip LÖSEV adına gazete satmaya, sahte makbuzlarla bağış toplanmaya çalışan kişilere itibar etmeyiniz. Palyaço kıyafetiyle veya maske takmış lösemili çocuk görünümüyle sokakta size LÖSEV adına bir şeyler satmak isteyenlere inanmayınız. Çünkü LÖSEV; asla sokakta para toplanmaz, parayla gazete satmaz, kapınıza gelerek bağış istemez. Bu tür dolandırıcılarla karşı karşıya geldiğiniz zaman polis arayınız veya durumu LÖSEV ihbar hattına bildiriniz" diyerek vatandaşları uyarıda bulundu. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi: LÖSEV'den 'maskeli çocuk' dolandırıcılığına uyarı
Son dakika haberi: LÖSEV'den 'maskeli çocuk' dolandırıcılığına uyarı

Gazete, Çocuk, LÖSEV, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: LÖSEV'den 'maskeli çocuk' dolandırıcılığına uyarı - Son Dakika

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