Son dakika haberi: LÖSEV hedefini üçe katladı: 81 bin haneye et - Son Dakika

LÖSEV, et desteği ile lösemili ve kanserli çocuk ve yetişkinlerin sofralarına ulaşıyor. Kurban Bayramı'ndan bu yana 14 bin haneye et ve et ürünleri ulaştıran LÖSEV 81 ilde can, kan olan et yardımlarını gelecek Kurban Bayramı'na kadar 81 bine çıkarmayı hedefliyor.

LÖSEV et desteğinden her yıl on binlerce hasta ve ailesi faydalanıyor. Geçtiğimiz yıl 26 bin 620 hasta ve ailesi LÖSEV et desteğinden vakumlu ambalajlarda taze et olarak ve LÖSEV Et Kart ile büyük marketlerden hijyenik koşullarda kaliteli et ve ürünlerine ulaşma imkanı yakaladı. Kurban Bayramı'ndan bu yana ise çok kısa bir sürede 14 bin hastaya et yardımları ulaştırıldı. LÖSEV'in hedefi ise bu sayıyı 2021 Kurban Bayramı'na kadar 81 bine çıkarmak. Geçtiğimiz gün İzmir de yapılan et ve et ürünleri dağıtımında LÖSEV'e kayıtlı hastalara ve ailelerine et ve et ürünleri sunuldu. Hasta ve aileleri LÖSEV'e bağış yapan hayırseverlere dualarla teşekkürlerini iletti.

Hem çocuk, hem yetişkin tüm kanser hastaları faydalanabiliyor

LÖSEV'e kayıtlı ailelerin yüzde 87'si asgari ücret ve altında gelire sahip ve kırmızı eti buzdolaplarına koymakta zorlanan ailelerden oluşuyor. Kanser hastası yetişkinlerde ekonomik yoksunluğun çok daha kritik seviyede olduğunu tespit eden LÖSEV, Kurban Bayramı döneminde aldığı vekaleten kurban bağışları ve yıl içinde yapılan adak bağışlarından sağlanan et ve et ürünlerini 81 bin haneye ulaştırmaya kararlı olduğunu belirtti. - İZMİR