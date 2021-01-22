Son dakika haberi: Lübnan Başbakanı Diyab, Guterres'ten İsrail'in sınır ihlallerini durdurmasını istedi - Son Dakika

Son dakika haberi: Lübnan Başbakanı Diyab, Guterres'ten İsrail'in sınır ihlallerini durdurmasını istedi

22.01.2021 18:29
Son dakika haberi: Lübnan Başbakanı Diyab, Guterres'ten İsrail'in sınır ihlallerini durdurmasını istedi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesinde İsrail'in sınır ihlallerinin durdurulması için müdahale talebinde bulunduğu bildirildi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesinde İsrail'in sınır ihlallerinin durdurulması için müdahale talebinde bulunduğu bildirildi.

Lübnan Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Diyab, BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesindeki ekonomik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını durumunun yanı sıra Lübnan'daki Suriyeli ve Filistinli mülteciler ile İsrail'in sınır ihlalleri ele alındı.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından Lübnan'a destek konferansına liderlik etme başta olmak üzere BM'nin ülkesine desteklerini takdir eden Diyab, yeni vakaların artışla devam ettiği ülkesindeki 200 adet yoğun bakım yatağı yardımında bulunulması yönündeki taleplerini iletti.

Diyab, ayrıca BM'nin, Lübnan'daki tüm herkesi Kovid-19 aşısı kapsamına alma kampanyasına destek vermesini istedi.

İsrail'in sınır ihlalleri

İsrail'in ülkesine yönelik sınır ihlallerinin son haftalarda yoğunlaştığına da işaret eden Lübnan Başbakanı Diyab, bu eylemlerin hem Lübnan'ın egemenliğini hem de BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını ihlal ettiğini ifade etti.

İsrail'in ülkesine yönelik sınır ihlallerinin Lübnan için tehlike oluşturduğu gibi uluslararası barış ve güvenliği de tehdit ettiğini savunan Diyab, söz konusu ihlallerinin durdurulması için acil müdahalenin gerekliliğine dikkati çekti.

Açıklamaya göre BM Genel Sekreteri Guterres da Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamanın ardından daha da derinleşen Lübnan'daki zorlu şartların farkında oldukları ve yardım için BM'nin kurumlarındaki ilgili yetkililerle görüşeceğini belirtti.

İsrail'e ait insansız hava araçları, savaş uçakları ve savaş botları sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri BM'ye şikayet ediyor.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35'in, yoksulluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu Lübnan, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla ekonomik açıdan daha da zor duruma düştü.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Ülkede siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 10 Ağustos'tan bu yana yeni hükümet kurulamıyor.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Lübnan Başbakanı Diyab, Guterres'ten İsrail'in sınır ihlallerini durdurmasını istedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrılarına sert çıktı: Türkiye'yi kaosa sürükleme amacındalar Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı ABD siber dolandırıcılık skandalıyla sarsıldı! Yatak odasını röntgenlediği müşterilerin cinsel içerikli videolarını kaydetti Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti Doğal Hayatı Koruma Vakfı'ndan Türkiye'ye kuraklık için seferberlik çağrısı: 10 şehir risk altında Korona olma korkusu yüzünden diş hekimine gitmeyi reddetti, aldığı ağrı kesiciler sonunu getirdi Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı
Fenerbahçe, Perotti'nin yerine QPR'dan Bright Osayi-Samuel'i alıyor Fenerbahçe, Perotti'nin yerine QPR'dan Bright Osayi-Samuel'i alıyor         
18:42
Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Ramo'nun kadrosuna dahil oldu Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Ramo'nun kadrosuna dahil oldu         
18:24
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Türkiye-AB ilişkilerine dair açıklama: Yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Türkiye-AB ilişkilerine dair açıklama: Yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık         
17:44
Son Dakika: Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Brentford'lu Halil Dervişoğlu İstanbul'da Son Dakika: Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Brentford'lu Halil Dervişoğlu İstanbul'da         
17:30
Zeytinyağının içinden çıkanlar pes dedirtti! Sahtekarlar yağın içine motorin bile koymuşlar Zeytinyağının içinden çıkanlar pes dedirtti! Sahtekarlar yağın içine motorin bile koymuşlar         
17:23
'Dönerle dans' rezaletinde yeni gelişme! İki kafadar ve firmaya ceza yağdı 'Dönerle dans' rezaletinde yeni gelişme! İki kafadar ve firmaya ceza yağdı         
16:30
Mesut Özil'in kitap okurken çekilen fotoğrafının montajlanması sosyal medyada tepki çekti Mesut Özil'in kitap okurken çekilen fotoğrafının montajlanması sosyal medyada tepki çekti         
15:57
Meteoroloji ve NASA'dan sonra bir su kıtlığı uyarısı da Dünya Yaban Hayatı Fonu'ndan: Türkiye'de kritik seviye aşıldı Meteoroloji ve NASA'dan sonra bir su kıtlığı uyarısı da Dünya Yaban Hayatı Fonu'ndan: Türkiye'de kritik seviye aşıldı         
15:05
Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
14:01
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün: Ayçiçeği yağı fiyatlarında düşüş bekliyoruz Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün: Ayçiçeği yağı fiyatlarında düşüş bekliyoruz         
12:55
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
Hamilelik onu durduramadı! Ünlü model Emily Ratajkowski bantlı mayosuyla sere serpe poz verdi Hamilelik onu durduramadı! Ünlü model Emily Ratajkowski bantlı mayosuyla sere serpe poz verdi         
10:12
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer her öğün yumurta yiyerek 40 kilo verdi Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer her öğün yumurta yiyerek 40 kilo verdi         
07:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 19:06:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Lübnan Başbakanı Diyab, Guterres'ten İsrail'in sınır ihlallerini durdurmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei