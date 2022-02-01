Son dakika haberi! Lübnan Başbakanı Mikati, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

Resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Mikati, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçen Mikati, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Mikati deftere şunları yazdı:

"Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesinin önünde saygıyla dururken, seçkin bir lider ve devlet adamını selamlamaktan onur duyuyorum. Halkını seven, ona sevgi ve saygı gösteren, politikası, ileri görüşlülüğü ve mücadelesi ile çağdaş, ileri bir devlet olarak kurulan çağdaş Türk devletinin simgesi haline gelen seçkin lider ve bilge devlet adamı."

Ondan sonra gelen Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanları büyük mirasını devraldı. Onu korudular ve Türkiye'nin konumuna ve gelecek nesillerin hedeflerine ulaşmalarına yakışır şekilde yönettiler ve ülkeler arasında önemli bir yer almasını sağlayarak, ekonomisini güçlendirdiler. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti tarihine ileri görüşüyle imzasını attı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Atası ve sembolü oldu, döneminin mevkidaşlarına ve kendisinden sonra gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarına ilham olmuştur. Onun anısına binlerce selam olsun ve kendisinden sonra gelen liderleri ve başkanları Allah esirgesin."