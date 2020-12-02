Son dakika haberi | Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "İsrail'le deniz sınırı müzakerelerindeki güçlükleri aşmak mümkün" - Son Dakika

Son dakika haberi | Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "İsrail'le deniz sınırı müzakerelerindeki güçlükleri aşmak mümkün"

02.12.2020 17:59
Son dakika haberi | Lübnan Cumhurbaşkanı Avn:

Gelen son dakika haberine göre Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'le deniz sınırının belirlenmesi amacıyla yürütülen müzakerelerde ortaya çıkan sorunların aşılabileceğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'le deniz sınırının belirlenmesi amacıyla yürütülen müzakerelerde ortaya çıkan sorunların aşılabileceğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'le deniz sınırlarının çizilmesi için yürütülen müzakerelerde ara buluculuk yapan ABD'li heyetin başkanı John Desrocher'i makamında kabul etti.

Kabulde konuşan Avn, "İsrail ile dolaylı müzakerelerin son turunda ortaya çıkan güçlükleri, uluslararası kanunlar ve deniz hukuku maddelerine göre derinlemesine bir araştırma yaparak aşmak mümkündür." dedi.

Lübnan'ın kendi topraklarında ve deniz sınırlarında egemenliğine bağlı olduğunu ve müzakerelerin başarılı olmasını istediklerini belirten Avn, görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının güneyde istikrarı artıracağını, gaz ve petrol gibi doğal kaynaklara yatırımı mümkün kılacağını ifade etti.

Avn ayrıca, amacına ulaşması için müzakerelerin devam etmesi gerektiğini söyledi, herhangi bir aksama durumunda ise başka alternatifler üzerinde çalışılabileceğini kaydetti.

İsrail ile Lübnan arasındaki tartışmalı deniz sınırı anlaşmazlığına çözüm bulunması için yürütülen müzakerelerin 2 Aralık'ta yapılması planlanan beşinci turunun ertelendiği bildirilmişti.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Mişel Avn, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: 'İsrail'le deniz sınırı müzakerelerindeki güçlükleri aşmak mümkün' - Son Dakika


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