Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Suudi Arabistan ve diğer 3 Körfez ülkesiyle devam eden krize münasip bir çözüm aramaya devam ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın, Baabda Sarayı'nda, Avrupa Parlamentosu'ndan gelen bir heyeti kabul ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Avn'ın ülkedeki genel seçimlerin önümüzdeki yıl bahar mevsiminde anayasaya uygun bir şekilde şeffaf ve demokratik bir ortamda düzeleceğini söylediği kaydedildi.

Ülkedeki ekonomik krizin iyileştirilmesi için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile hükümetin devam eden görüşmelerine değinen Avn, IMF ve hükümet arasındaki hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

Başta Riyad olmak üzere bazı Körfez ülkeleriyle devam eden krize de değinen Avn'ın, farklı kanallar üzerinden görüşmelerin devam ettiğini, uygun bir çözüme kavuşulması temennisinde bulunduğu ifade edildi.

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen ile ilgili Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları üzerine Suudi Arabistan ile Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve BAE de 30 Ekim'de Lübnan'daki büyükelçisini geri çağırmıştı.

Lübnan, söz konusu ülkelerin büyükelçilerini Beyrut'tan çekmesi üzerine ABD'den krizin çözümü için ara bulucu olmasını istemişti.