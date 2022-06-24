Son dakika haberi: Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan "Filistinlilerin direnişi terörizm değildir" açıklaması

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Filistin halkının İsrail işgaline karşı verdiği direnişin terörizm olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Avn'ın, Beyrut'ta temaslarda bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi Baabda Sarayı'nda kabul ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Avn'ın görüşmede, başkenti Kudüs olacak şekilde Filistin halkının kendi toprakları üzerinde bağımsız bir devlet kurma hakkına sahip olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Avn'ın, Filistin halkının işgale karşı direnişinin de terörizm olmadığının altını çizdiği aktarıldı.

Görüşmesinden sonra sarayda bir basın toplantısı düzenleyen Heniyye de "Yerleştirilmeyi, alternatif bir ülkede kalmayı ve göç etmeyi reddediyoruz. Filistin topraklarına dönme hakkına bağlıyız." diye konuştu.

Heniyye, Avn'ın görüşmede kendisine İsrail'in Filistin toprakları üzerinde devam eden yerleşimci projeleri, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de işlenen hak ihlalleri gibi son gelişmeleri anlattığını söyledi.

Hamas lideri, İsrail ve Lübnan arasında son dönemde yeniden gündeme gelen tartışmalı deniz sınırı konusunda İsrail'in işlediği ihlaleler hususunda Lübnan ile dayanışma içerisinde olduklarını kaydetti.

Hamas lideri Heniyye, Lübnan'daki Filistinli mültecilerle buluşmak üzere 21 Haziran'da Beyrut'a gelmişti.

Heniyye, Beyrut'taki temasları kapsamında, dün Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile görüşmüştü.