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Son dakika haberi! Lübnan Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan'la ilişkilerde beyan edilen resmi tutuma bağlı olduklarını söyledi - Son Dakika

Son dakika haberi! Lübnan Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan'la ilişkilerde beyan edilen resmi tutuma bağlı olduklarını söyledi

04.01.2022 16:07
Son dakika haberi! Lübnan Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan'la ilişkilerde beyan edilen resmi tutuma bağlı olduklarını söyledi

Son dakika haberleri... Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerde daha önce beyan edilen resmi tutuma bağlı olduklarını açıkladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerde daha önce beyan edilen resmi tutuma bağlı olduklarını açıkladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan açıklamada, Avn'ın, Baabda Sarayı'nda Lübnan Üniversitesi Rektörü Bessam Bedran ve bazı milletvekilleri ile bir araya geldiği belirtildi.

Avn, Lübnan'ın Arap, özellikle Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerinde daha önce beyan edilen resmi tutuma bağlı kaldığını kaydetti.

Avn, ilişki bağının müşterek olması gerektiğini belirten Avn, bunun Lübnan ve Körfez ülkelerinin çıkarına olduğunu aktardı.

Nasrallah dün yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın Lübnan'da, Irak ile Suriye'deki projesini boşa çıkaranlar ve Lübnan'ın küçük bir Suudi emirliğine dönüşmesine engel olanlarla sorun yaşadığını ifade etmiş ve Riyad yönetimini DEAŞ ile tekfircilerin arkasında durmakla suçlamıştı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın Suudi Arabistan hakkındaki açıklamalarının hükümetin tutumunu yansıtmadığını belirtmişti.

Lübnan ve Körfez ilişkileri

Lübnan ile başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler, daha önce dönemin Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin açıklamaları nedeniyle gerilmişti.

Kardahi, 27 Ekim 2021'de yayınlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

Kardahi'nin açıklamaları üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt, Beyrut'taki büyükelçiliklerini, 29-30 Ekim'de geri çağırmıştı.

Açıklamaları ile diplomatik krize yol açan Kardahi ise 3 Aralık 2021'de görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Ancak Kardahi'nin istifasına rağmen söz konusu Körfez ülkeleri Lübnan ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmedi.

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Suudi Arabistan, cumhurbaşkanı, Körfez, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Lübnan Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan'la ilişkilerde beyan edilen resmi tutuma bağlı olduklarını söyledi - Son Dakika


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