Lübnan'da sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, başkent Beyrut'un kuzeyindeki Gusta ormanlık bölgesinde sivil bir eğitim uçağının düştüğü belirtildi.

Düşen uçakta bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, olay yerine anında sivil savunma ekibi ile güvenlik birimlerinin intikal ettiği ve soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

Haberde uçağın düşme sebebiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.