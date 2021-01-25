Son dakika haberi! Lübnan'da ekonomik kriz ve Kovid-19 nedeniyle uygulanan OHAL'i protesto eden göstericilere müdahale edildi - Son Dakika

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan olağanüstü hali (OHAL) protesto eden göstericilere güvenlik güçlerince müdahale edildi.

Tarihin en büyük ekonomik krizlerinden biriyle boğuşan Lübnan'da, Kovid-19 vakalarındaki artışın önüne geçmek ve yükünü hafifletmek amacıyla 14 Ocak'ta 10 günlük süreyle hayata geçirilen OHAL'in daha sonra 8 Şubat'a kadar uzatılması halkın tepkisine yol açtı.

Ülkenin en yoksul bölgesi olan kuzey kesimindeki Trablusşam kentinde, hükümetin koronavirüs nedeniyle OHAL sürecini uzattığı 21 Ocak'tan beri küçük gruplar halinde gösteriler ve yürüyüşler düzenliyor.

Trablusşam'da ekonomik krizin getirdiği işsizlik ve hayat pahalılığı ile OHAL sürecini protesto eden onlarca vatandaş, bugün de gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından kentin farklı bölgelerinde yolları trafiğe kapatma eylemi yaptı.

Akşam saatlerinde ise kentin merkezindeki hükümet binası önünde toplanan ve binayı taşlayan göstericiler, güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesiyle karşılaştı.

Göstericilerin de güvenlik güçlerine taşla karşılık vermesi üzerine bir süre devam eden olaylarda, çevredeki işyerleri ve bazı araçlarda maddi hasar oluştu.

14 kişi yaralandı

Lübnan Kızılhaç Örgütü'nden sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Trablusşam'ın Nur Meydanı'ndaki olaylarda 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 10 yaralıya olay yerinde müdahale edildiği, diğer 4 yaralanın ise yakındaki hastanelere nakledildiği kaydedildi.

Başkent Beyrut'ta da bir grup eylemci, şehir merkezinde yönetimdeki siyasi güçleri mevcut ekonomik krizden sorumlu tutan çeşitli sloganlar eşliğinde protesto yürüyüşü yaptı.

Daha sonra Beyrut'un orta kesimindeki Ring Köprüsü yolunu trafiğe kapatan eylemci grup, güvenlik güçleri gelinceye kadar bir süreliğine yol trafiğe kapattı.

Güneydeki Sayda kentinde de bir grup göstericinin düzenlediği protesto eyleminde, ülkedeki mevcut ekonomik krizden sorumlu tuttukları yöneticilerin alacağı kararları eleştiren sloganlar attı.

Ülkedeki ekonomik ve siyasi durum

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35'in, yoksulluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu Lübnan, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla ekonomik açıdan daha da zor duruma düştü.

Siyasi güçler ile yöneticileri, ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Ülkede siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 10 Ağustos'tan bu yana yeni hükümet kurulamıyor.