Son dakika haberi... Lübnan'da kolera nedeniyle 1 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Lübnan'da kolera nedeniyle 1 kişi öldü

12.10.2022 20:58
Son dakika haberi... Lübnan'da kolera nedeniyle 1 kişi öldü

Son dakika haberi: Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede geçen haftadan bu yana yayılmaya başlayan kolera nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede geçen haftadan bu yana yayılmaya başlayan kolera nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlık, ülkenin kuzey kesiminde yayılmaya başlayan kolera vakaları hakkında güncel bilgi paylaştı.

Açıklamada, son 24 saat içerisinde kolera nedeniyle 1 hastanın vefat ettiği, 8 kişin koleraya yakalandığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, toplamda ülkede vaka sayısının 26'ya yükseldiği kaydedildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, 6 Ekim'de, ülkede 1993'ten bu yana ilk defa kolera vakasına rastlandığını bildirmişti.

YORUMLAR
500
Lübnan harekete geçti! Suriyeliler ülkelerine yollanacak Lübnan harekete geçti! Suriyeliler ülkelerine yollanacak Lübnan, Mülteciler Arasındaki Kolera Salgınına Müdahale Edilmesi İçin Uluslararası Destek Çağrısında Bulundu Lübnan, Mülteciler Arasındaki Kolera Salgınına Müdahale Edilmesi İçin Uluslararası Destek Çağrısında Bulundu Son dakika haberi | İsrail Başbakanı Lapid: 'Bu anlaşma Hizbullah ile bir askeri çatışmayı önlüyor' Son dakika haberi | İsrail Başbakanı Lapid: 'Bu anlaşma Hizbullah ile bir askeri çatışmayı önlüyor'
Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Lübnan'da kolera nedeniyle 1 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:37 Birleşmiş Milletler, Rusya'yı kınayan kararı Türkiye de dahil 143 ülkenin oyuyla kabul etti! 5 ülke karara karşı oy kullandı
00:24 Araç sahiplerine nefes aldıracak indirim! Motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü
00:08 CHP'li vekil, sosyal medya yasasına Meclis'te telefonunu parçalayarak tepki gösterdi
23:14 Mecliste görüşülen Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile neler değişecek? İşte sosyal medyada işlenen suçlara yönelik yeni yol haritası
23:13 Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı! Cumhur ve Millet ittifakı arasındaki fark 6,7'ye çıktı
23:01 İzmir'de feci olay! İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübe yakıldı
22:56 Pençe-Kilit bölgesinden açı haber! EYP patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Han şehit düştü
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
22:17 Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri hapiste
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 03:39:09. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Lübnan'da kolera nedeniyle 1 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement