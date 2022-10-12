Lübnan resmi haber ajansı NNA, 6 Ekim 'de, ülkede 1993'ten bu yana ilk defa kolera vakasına rastlandığını bildirmişti.

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Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Lübnan'da kolera nedeniyle 1 kişi öldü - Son Dakika

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