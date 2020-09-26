Son dakika haberi: Lübnan'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi - Son Dakika

Lübnan Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ayrıca bir günde rekor sayıda kişide virüs tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün 7 kişinin daha hayatını kaybettiği ayrıca, 1280 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı olduğu belirtilen açıklamada, son rakamlarla birlikte toplam can kaybının 340, vaka sayısının 35 bin 228, iyileşen sayısının ise 15 bin 343 olduğu kaydedildi.